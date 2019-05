Estudantes de Londrina conquistam prêmios no Concurso Internacional de Matemática Canguru Brasil 2019

Estudantes do Ensino Médio integrado à cursos técnicos do IFPR – Campus Londrina conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze além de menções honrosas pela participação no Concurso Internacional de Matemática Canguru Brasil 2019. Ao todo 15 (quinze) alunos receberam premiações, fato inédito para a Instituição desde o início de sua participação no concurso.

A professora Kátia Socorro Bertolazi, responsável por coordenar e realizar as inscrições para participação no concurso, destaca sua satisfação com os resultados obtidos: “É muito gratificante para nós, enquanto Instituição, presenciar o reconhecimento do desempenho de um número tão expressivo de estudantes nessa Olimpíada. O resultado é a soma de esforços dos professores e da dedicação e engajamento dos estudantes”.

A cerimônia local da entrega dos certificados e medalhas aos estudantes está prevista para ocorrer no final de junho.

Confira a lista completa dos premiados:

Medalha de Ouro

Guilherme Akira Demenech Mori – TINFEM*

Medalha de Prata

Gustavo Pereira Moraes da Silva – TINFEM*

Medalha de Bronze

Guilherme Farrel Garcia Calixto Tobias de Souza – TINFEM*

Leandro Martin Veiga – TINFEM*

Luigi Trassi Vanelli – BIOTEC**

Luis Otávio Rockenbach de Aquino – TINFEM*

Rodrigo Macedo Silva Junior – BIOTEC**

Honra ao Mérito

Caio Felipe da Silva Evangelista – TINFEM*

Davi Lhlapak Rosa – TINFEM*

Edvaldo Rodrigues de Oliveira Junior – BIOTEC**

Guilherme Marangoni Radigonda – TINFEM*

Isadora Farinacio Camillo – BIOTEC**

Jackson Asaf Gomes da Silva Souza – TINFEM*

Pedro Martins Molina – TINFEM*

Samuel Bello Strass – BIOTEC**

* Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio (TINFEM)

** Técnico em Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio (BIOTEC)

Resultado – Quadro Resumo – Canguru Brasil Edição 2019 VERSÃO FINAL

Concurso Internacional de Matemática Canguru Brasil 2019

O Concurso Internacional de Matemática Canguru Brasil 2019 tem como um de seus principais objetivos ampliar e incentivar o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos e favorecer o estudo de maneira interessante e contextualizada, aproximando os alunos do universo da Matemática.

Trata-se da maior competição internacional de Matemática do mundo, com mais de 6 milhões de participantes por ano em 75 países. No Brasil, o número de escolas participantes vem crescendo de forma expressiva desde seu início, em 2009. Em 2018, foram mais de 2 mil escolas e mais de 300 mil alunos participantes.

Para saber mais a respeito do Concurso Canguru de Matemática Brasil, acesse: https://www.cangurudematematicabrasil.com.br/

http://londrina.ifpr.edu.br/2019/05/23/estudantes-do-ifpr-londrina-conquistam-premios-no-concurso-internacional-de-matematica-canguru-brasil-2019/

Asimp/IFPR