Estudantes de Londrina debatem a ecologia

Alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas Londrina vão participar na próxima semana, de debates sobre proteção do meio ambiente e o respeito aos animais com a palhaça Adelaide, protagonista da websérie “Plano nº 270”.

A websérie estreou no dia 02 de agosto, no Youtube, e conta as aventuras da palhaça Super Adelaide (Juliana Galante), a heroína que tenta salvar o planeta e os animais de sérios problemas. Dividida em seis episódios, a série foi planejada para atender os estudantes, mas é livre para todos os públicos, e foi disponibilizada gratuitamente para as escolas.

O bate-papo vai ser por videochamada. Na terça feira (24/08), a conversa será com os alunos do Colégio Nossa Senhora de Lourdes; na quarta feira (25/08) com os estudantes do Colégio Estadual Ubedulha de Oliveira; e na quinta feira (26/08) com o pessoal do Colégio Castaldi.

Super poderes

Em “Plano nº 270”, Super Adelaide resolve ir morar na floresta para defender os animais e a natureza de um monstro misterioso que está causando vários desastres. Em meio a muitas aventuras e emoções, a palhaça revela seus super poderes que, na verdade, nada mais são que sua própria humanidade aflorada.

Para enfrentar os desafios, Super Adelaide atende o chamado da natureza. A cada episódio a heroína tem que superar um desafio ligado a um elemento da natureza (ar, terra, água e fogo) para salvar o planeta. A websérie tem o patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo a Cultura da Prefeitura de Londrina, e conta com o apoio da Vila Triolé Cultural; Café com Propósito; Visual Libras; Produtora Mix Tape e Cesar Augusto Fotos.

Setembro

Os bate-papos com a palhaça Adelaide e os estudantes sobre o meio ambiente e o respeito aos animais prosseguem em setembro: no dia 27/09 será com os alunos do Colégio Albino Feijó; dia 28/09 com os estudantes do Colégio Benedita Rezende; e dia 29/09 com o pessoal do Colégio João Rodrigues da Silva. Para acompanhar a websérie “Plano nº 270” é só acessar: https://www.youtube.com/palhacaadelaide

Quando:

- terça-feira (24): Colégio Nossa Senhora de Lourdes

- quarta-feira (25):Colégio Estadual Ubedulha de Oliveira

- quinta-feira (26): Colégio Castaldi

Emilia Miyazaki/Asimp