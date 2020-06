Estudantes de Tamarana terão novas atividades para casa

Pais e responsáveis são aguardados para entrega de conteúdo escolar nesta quarta-feira (17)

Atividades para os estudantes da rede municipal de ensino de Tamarana realizarem em casa serão novamente entregues aos pais e responsáveis legais pelos alunos. A iniciativa está marcada para esta quarta-feira (17). Além de disponibilizar o novo conteúdo didático, as três escolas e o CMEI do município também irão recolher para correção o material das remessas anteriores.

A Escola Municipal Professora Iracema Torres Rochedo estará aberta das 9h às 12h e das 13h às 17h. Já a Escola Municipal Professora Taeko Lima Almeida atenderá os pais e responsáveis das 8h30 às 12h e das 13h às 17h. O horário do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Criança Esperança será das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30.

A Escola Rural Municipal Enes Barbosa, por sua vez, fará a entrega no período matutino, a partir das 8h20 até as 11h50. Ainda será levado material para os estudantes da aldeia kaingang Água Branca, na Terra Indígena Apucaraninha.

"A devolução [das atividades realizadas] para a escola vai garantir a presença do aluno", frisou a secretária municipal de Educação, Cultura e Esportes, Maisa Nakata, ao lembrar que, embora temporário, o ensino domiciliar executado com suporte remoto dos professores tem assegurado a carga horária exigida para o ano letivo.

"Estamos trabalhando desde março para estar atendendo nossos alunos da melhor forma possível. Tanto as secretarias das escolas quanto a Secretaria de Educação estão à disposição para ajudar nossa comunidade. [...] Quero agradecer à população de Tamarana, principalmente o empenho dos pais. Sei que não é fácil, é um momento delicado para todos", completou a titular da Educação.

Pais e responsáveis devem comparecer às instituições com máscara sobre o nariz e a boca. Caso não seja possível fazer a retirada nesta quarta-feira, as secretarias das escolas e do CMEI têm atendido a comunidade de segunda a sexta-feira, em horário regular. Os telefones das quatro unidades podem ser conferidos nesta página: https://tamarana.pr.gov.br/pagina/secretaria-de-educacao-cultura-e-esportes

Esta é quinta remessa quinzenal desde quando o trabalho remoto teve início, em 16 de abril. De acordo com a secretária, uma possível retomada das aulas presenciais na rede municipal está relacionada ao retorno das atividades também nas unidades de ensino do estado.

Lucas Marcondes Araújo/Asimp