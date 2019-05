Estudantes do Ensino Médio do IFPR fazem mostra de trabalhos científicos no Calçadão

Estudantes do Ensino Médio integrado a cursos técnicos de Biotecnologia e Informática do Instituto Federal do Paraná (IFPR) realizam uma mostra de trabalhos e projetos científicos no dia 15 de maio (quarta-feira), das 14 às 18 horas, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Calçadão de Londrina. A ação integra o calendário de manifestações contra o corte de verbas da educação, marcado para o mesmo dia.

O objetivo da mostra dos estudantes é expor à comunidade de Londrina a produção científica dos estudantes do Instituto, através da apresentação de projetos de ensino, pesquisa e inovação.

“Será uma ação pacífica para mostrar à sociedade a importância da nossa escola. Muitos estudantes não teriam a oportunidade de participar de projetos científicos ainda no ensino médio se não fossem os projetos do IFPR”, afirma Cecília Avansini, diretora de cultura do Grêmio Estudantil do IFPR.

Os estudantes vão distribuir folders para divulgar a instituição e haverá intérprete de Libras para comunicar às pessoas surdas sobre o trabalho da escola.

Atualmente o IFPR tem 53 projetos ativos, sendo 34 de pesquisa, 16 de extensão , dois de inovação e um de pesquisa e extensão. Além disso, a escola tem medalhistas em olimpíadas como OBEMP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), OIMSF (Olimpíada Internacional de Matemática sem Fronteiras), OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica), OBG (Olimpíada Brasileira de Geografia) e OBFEP (Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas), além de aprovações em muitos vestibulares de universidades como USP, UTFPR, UEL, UFPR e UFF