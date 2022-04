Etapa Regional da Conferência Nacional de Educação será em Londrina

Com transmissão pelo Google Meet, evento desta terça-feira (3) deve reunir representantes de 19 municípios do norte do Paraná

Londrina sediará, na próxima terça-feira (3), a etapa regional da Conferência Nacional de Educação – Conae 2022. O evento será virtual, com transmissão pelo Google Meet, das 8h às 17h, e devem participar representantes dos 19 municípios que integram a área de abrangência do Núcleo Regional de Educação de Londrina.

Na ocasião, haverá escolha de delegados e seleção de propostas a serem apresentadas na etapa estadual, prevista para ocorrer em Curitiba, no segundo semestre deste ano. As inscrições ainda estão abertas, e devem ser feitas, com antecedência no site da Escola de Governo da Prefeitura de Londrina, utilizando a chave de inscrição “CONAE-2022”.

Além de poder acompanhar a conferência regional ao vivo, os inscritos receberão todos os documentos referentes à Conae 2022 e, cumprindo o equivalente a 75% da carga horária do evento, terão direito ao certificado.

A Conae 2022 será realizada em novembro, com o tema “Inclusão, Equidade e Qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira”. E a organização da etapa em Londrina está sendo conduzida pelo Núcleo Regional de Educação (NRE Londrina), com participação e apoio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Conselho Municipal de Educação de Londrina (CMEL).

De acordo com a coordenadora da etapa regional da Conae 2022, Marcia Cacilda Ribeiro, o objetivo do evento, que conta com a participação de vários segmentos, é discutir a construção de uma educação com inclusão, equidade e qualidade. “A Conae é um espaço democrático aberto pelo poder público, que permite à sociedade participar da construção da Educação Nacional. Ela reúne estudantes, pais, profissionais da educação, gestores, agentes públicos e da sociedade civil organizada para discutir os principais temas da educação”, destacou.

Para o presidente do CMEL, João Marcos Machuca de Lima, trata-se de uma etapa importante para discutir o novo Plano Nacional de Educação (PNE), que irá definir as metas da Educação Nacional para o período de 2024 e 2034. “Isso requer a participação de toda comunidade ligada à área educacional – professores, pais e familiares de alunos e funcionários. Essa representação é muito importante para as contribuições que trarão na definição dessas metas. Que todos dediquem um tempo para olhar e discutir a educação, para juntos pensarmos no que ainda precisa e deve ser feito em prol do tema geral da conferência, promovendo essa igualdade, a equidade e a qualidade da educação brasileira”, comentou.

A programação do evento na terça-feira (3) inicia às 8h, com credenciamento dos inscritos, seguida de leitura do regimento interno. A coordenadora do Fórum Estadual de Educação do Paraná, Denise Estorilho Baganhas, vai conduzir a palestra de abertura, às 8h45. Em seguida, os participantes serão divididos em salas virtuais das plenárias para debater os subeixos da CONAE 2022. Os eixos da conferência nacional são: “O PNE 2024 – 2034: avaliação das diretrizes e metas”; “Uma escola para o futuro: Tecnologia e conectividade a serviço da Educação”; e “Criação do SNE: avaliação da legislação inerente e do modelo em construção”.

Logo após a apresentação de moções e discussão dos tópicos, no período da tarde está prevista a plenária final, seguida de eleição de delegados que estarão aptos a participar da etapa estadual da CONAE, a ser realizada em Curitiba. O encerramento do evento deve ocorrer às 17h.

