Evento do Sebrae incentiva a educação empreendedora no Ensino Superior, no Paraná

Painel “Sua IES em foco: inovando e empreendendo”, acontece no dia 5 de abril, no formato online

Reitores, pró-reitores, diretores e professores de Instituições de Ensino Superior (IES), da rede pública e privada, são os convidados para o 1º Encontro da Comunidade de Práticas em Educação Empreendedora do Paraná, com o painel “Sua IES em foco: inovando e empreendendo”, que será transmitido de forma online no dia 05 de abril, às 9h30, pelo Sebrae Paraná. O objetivo do evento é fortalecer a Comunidade, que reúne coordenadores de programas de empreendedorismo, professores e especialistas vinculados às instituições de ensino superior, que discutem e acessam o que de mais moderno e relevante sobre o tema e conectam com o processo de ensino.

Um dos painelistas é o pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão da FAE Centro Universitário, Everton Drohomeretski, com o tema “O papel do empreendedorismo e inovação nas IES”. Segundo ele, a educação superior tem sido impactada por diversos fenômenos e, diante disso, é preciso ser um agente condutor da inovação e contribuir com uma sociedade melhor. “Nesse sentido, os gestores das IES necessitam planejar e adotar ações que promovam a atitude empreendedora dos seus alunos e contribuam para a formação de pessoas prontas para entregar valor”, pontua Everton.

Entre os convidados também estão o coordenador da Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas (FEPESMIG) e presidente da Rede ACINNET – Academic International Network e doutorando em Educação, Stefano Gazzola, e o doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento, João Geraldo Campos, que é professor e CEO da empresa Sapienza. Para participar do evento é preciso preencher o formulário de inscrição (https://bit.ly/3JO6axL).

“É um movimento que necessita de mobilização constante para que possamos manter a rede de participantes da Comunidade ativa, comprometida e colaborativa”, frisa a consultora do Sebrae Paraná, Sônia Shimoyama.

A Comunidade de Práticas em Educação Empreendedora é uma iniciativa conjunta do Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora (CER) e o Núcleo FDC de Inovação e Empreendedorismo, que ocorre desde 2018. No Paraná, a Comunidade foi criada em 2020.

“No caso da parceria entre o CER e o Sebrae Paraná, o grupo de trabalho pode desenvolver iniciativas referentes ao tema que atendam as especificidades do Estado e que podem ser replicadas nacionalmente”, explica a consultora.

Asimp/Sebrae