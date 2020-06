Evento gratuito para todo o país discute possibilidades dos negócios pós-pandemia

Bate-papo online vai contar com a participação de especialistas durante três dias

O futuro dos negócios após a pandemia do novo coronavírus é tema de três dias de palestras online e gratuitas promovidas pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Os bate-papos serão transmitidos pela página do Facebook, sempre às 19h30, para todo o país.

No dia 30, os professores Alexandre Andrade, Aline Eberspacher, Carolina Brasil, Claudia Pampolini, Nelson Castanheira e Oriana Gaio conversam sobre ‘Negócios e tendências na nova realidade’’. Já no dia 1º de julho, os especialistas Joselmo Rezende, Alice Schneider, Aline Eberspacher e Jeanne Maciel falam sobre “A nova forma de falar com seu cliente”. Para fechar o ciclo de conversas, Aline Eberspacher, André Ribeiro, Ney Queiroz, e o empresário Marcos Satochi, sócio fundador da Central 10 Food Service, se reúnem para debater sobre como reinventar os negócios.

“É momento de pensarmos no futuro, em como devemos nos preparar para encarar os próximos capítulos dessa pandemia e reerguer as empresas quando tudo passar”, explica a professora Aline Eberspacher, coordenadora dos cursos de Pós-Graduação (lato sensu) na área de negócios da Uninter - (facebook.com/uninterposgraduacaoareanegocios)

Lorena Oliva Ramos/Asimp