Exames da Educação de Jovens e Adultos serão em março e abril

Começam no dia 25 de fevereiro as pré-inscrições para os Exames da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Online 2019, da Secretaria de Estado da Educação. A oportunidade é gratuita e voltada para qualquer pessoa, maior de 15 anos, que deseja retomar seus estudos e obter uma certificação no Ensino Fundamental.

Os exames são feitos em duas etapas diferentes, abordando as oito disciplinas do Ensino Fundamental Fase II (6º ao 9º ano). O participante que obtiver nota igual ou superior a 6,0 em todas as provas poderá solicitar sua certificação no Ensino Fundamental, ou Declaração de Proficiência somente nas disciplinas em que obteve média.

“Os Exames da EJA Online são uma oportunidade de continuidade de estudos, principalmente para pessoas que trabalham e não podem frequentar a Educação de Jovens e Adultos regular, bem como para estudantes que precisam concluir apenas uma ou duas disciplinas para obter sua certificação”, explica a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos, Marcia Dudeque.

Passos

Interessados devem ler atentamente o edital n.º 06/2019 – GS/SEED, com todas as informações sobre os Exames da EJA Online, imprimir e preencher o Requerimento de Pré-Inscrição (anexo IV do edital), e então procurar um dos 272 estabelecimentos de ensino credenciados, levando original e fotocópia de documento de identificação para realizar a pré-inscrição.

A lista completa de escolas que participam dos Exames da EJA Online está disponível em www.educacao.pr.gov.br/eja.

As escolas publicarão uma lista de candidatos cuja pré-inscrição foi homologada ao menos duas semanas antes dos Exames, período em que os interessados devem ir até a escola retirar seu comprovante de inscrição, que deverá ser apresentado no dia das provas.

Provas

As provas são aplicadas ao longo do dia em computadores dos laboratórios de informática das escolas credenciadas, exceto pela redação, que é escrita em uma folha própria e corrigida por um professor no local. Elas têm duração de 1h30, exceto pela de Língua Portuguesa e Redação, que dura 2h.

Veja as etapas para fazer os Exames da EJA Online:

1ª Etapa

Pré-inscrições: 25/02 a 13/03

Divulgação das pré-inscrições homologadas: 14/03

Realização dos exames: 28/03

Disciplinas: Língua Portuguesa e Redação, Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Matemática, Ciências, Educação Física, Arte.

2ª Etapa

Pré-inscrições: 01/04 a 12/04

Divulgação das pré-inscrições homologadas: 15/04

Realização dos exames: 30/04

Disciplinas: Língua Portuguesa e Redação, Matemática, História, Geografia, Educação Física, Arte.

