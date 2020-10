Faculdade Canção Nova abre inscrições para o Vestibular 2021

Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2021 da Faculdade Canção Nova (FCN), em Cachoeira Paulista (SP). Para incentivar o acesso ao conhecimento e à formação acadêmica, a instituição está com ofertas de Bolsas de estudo 100% integral, convênio com empresas e descontos especiais, conforme informações disponíveis no link: (www.fcn.edu.br/ingresso-2/).

A FCN oferece cursos de Jornalismo (50 vagas), Rádio/TV (50 vagas), Administração (50 vagas), Filosofia (40 vagas) e Teologia (40 vagas).

O Processo Seletivo será presencial, em 21 de novembro de 2020, das 8h às 12h, mas poderá ser alterado para prova online, se houver prévia determinação do Ministério da Educação, em decorrência da pandemia.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site www.fcn.edu.br até o dia 15 de novembro de 2020. O valor da taxa é R$ 40 e o pagamento deve ser realizado via boleto bancário.

O candidato poderá optar por substituir a nota da prova do processo seletivo pela nota do Enem de 2017, 2018 ou 2019.

Asimp/Canção Nova