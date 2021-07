Falta um mês para o Encceja 2020

Aplicação do exame ocorrerá no dia 29 de agosto. Estão confirmados 1.630.046 participantes, que buscam certificação do ensino fundamental e do ensino médio.

Falta um mês para a aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020, que ocorrerá no dia 29 de agosto. A aplicação das provas será nos turnos da manhã e da tarde, nos horários de 9h a 13h e de 15h30 a 20h30. Ao todo, são 1.630.046 participantes confirmados para o exame, sendo que 301.438 buscam a certificação para o ensino fundamental e 1.328.608, para o ensino médio.

O exame será composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma redação. Para a certificação do ensino fundamental, o participante será avaliado em ciências naturais; matemática; língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação; história e geografia. No caso do ensino médio, serão verificados os conhecimentos em ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias e redação; e ciências humanas e suas tecnologias.

Material de estudo

Com o objetivo de ajudar os participantes do Encceja a se prepararem melhor para o exame e a conquistarem a certificação para o ensino fundamental e médio, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibiliza, em seu portal, material de estudo para os inscritos no exame. Além das apostilas com conteúdo de todas as áreas de conhecimento e etapas do exame (ensino fundamental e médio), também ficam disponíveis provas e gabaritos de edições anteriores. Todo o material é gratuito.

Também consta na página do Encceja uma série de apostilas para os professores. O conteúdo apresenta sugestões de trabalho que direcionam os docentes em relação ao desenvolvimento das competências e habilidades que estruturam o exame, de modo a preparar melhor os estudantes para as provas do Encceja.

Encceja

O exame é realizado pelo Inep, desde 2002, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação. As provas obedecem aos requisitos básicos, estabelecidos pela legislação em vigor, para o ensino fundamental e médio. A emissão do certificado e da declaração de proficiência é responsabilidade das secretarias de Educação e dos institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia que firmam termo de adesão ao Encceja.

A participação no Encceja é voluntária, gratuita (para quem não faltou à última edição) e destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada. Por meio do exame, os participantes têm a oportunidade de conseguir a certificação para as duas etapas de ensino.

Encceja PPL

Em 2021, o Inep também realizará o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Encceja PPL) 2020. O exame será aplicado nos dias 13 e 14 de outubro, para o ensino fundamental e médio, respectivamente, nas unidades indicadas pelos órgãos de administração prisional e socioeducativa.

As provas do Encceja PPL têm o mesmo nível de dificuldade do Encceja regular. A única diferença está na aplicação, que ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos respectivos órgãos de administração prisional e socioeducativa de cada unidade da Federação.

Ascom/MEC/com informações do Inep.