FAUEL divulga a lista de homologados da Bolsa Paraná Criativo

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL (FAUEL) divulgou ontem (25), a Lista Final de Homologados do Programa Bolsa Cultural Paraná Criativo/ Lei Aldir Blanc.

Foram 2.373 inscrições provenientes de mais de 180 cidades do estado do Paraná. O programa, uma parceria entre a Secretaria da Comunicação Social e da Cultura (SECC), FAUEL e UEL, vai distribuir R$16 milhões para empreendimentos culturais (Pessoa Jurídica) afetados pela pandemia da Covid-19, através de 950 bolsas de formação remuneradas com recursos da Lei Federal Aldir Blanc, distribuídas da seguinte forma:

544 bolsas para Microempreendedor Individual (MEI) e Empresário Individual (El);

206 bolsas para Microempresa Ltda. (ME); Empresa de Pequeno Porte (EPP); Entidades culturais privadas sem fins lucrativos; Cooperativas Culturais;

200 bolsas para empreendimentos da economia criativa do setor cultural, realizadores de Festivais e Mostras do setor cultural, enquadrados como Microempresa Ltda. (ME); Empresa de Pequeno Porte (EPP); Entidades Culturais privadas sem fins lucrativos; Cooperativas Culturais; Organizações/Coletivos Culturais informais.

Resultado

Após a etapa de sorteios, os dados foram conferidos pela plataforma do Dataprev para a divulgação da lista final dos candidatos homologados. A lista completa está no link: www.fauel.org.br .

Curso

As aulas do curso “Cadeia Produtiva da Cultura: Economia Criativa e Solidária” começam no dia 07 de março e seguem até 18 de maio, em formato on-line, divididas em 04 módulos de 40 horas/aula cada, dentro dos seguintes temas: Cultura, Arte e Direitos Humanos; Políticas Culturais, Economia Criativa e Solidária; Produção e Gestão Cultural e Produção e Gestão de Mostras e Festivais.

O Programa Bolsa Cultural Paraná Criativo faz parte do Projeto de Extensão “Cadeia Produtiva da Cultura: economia criativa e solidária”, com assessoria do Projeto integrado PROPOCULT – Projeto Integrado de Política e Ação Culturais: interfaces entre Universidade e Movimentos Culturais de Londrina - e da Casa de Cultura da UEL.

