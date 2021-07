FIciencias abre inscrições para estudantes apresentarem seus projetos de pesquisa

A Feira de Inovação das Ciências e Engenharias (FIciencias) já abriu as inscrições para estudantes, do ensino fundamental e médio, apresentarem seus projetos de pesquisa, na próxima edição, que ocorrerá entre os dias 8 e 12 de novembro de 2021. O evento será 100% online e promete muitas novidades.

A FIciencias é um espaço para estudantes apresentarem ideias criativas e inovadoras, contribuírem com o conhecimento e a evolução no mundo das ciências. Em 9 edições, contou com 22.726 participantes de 1.289 escolas da Argentina, do Paraguai e do Brasil (Paraná e Santa Catarina).

Segundo Andrea Pavei Schmoeller, coordenadora da FIciencias, os objetivos do evento são promover a cultura científica, disseminar o método científico e a experimentação como ferramentas do conhecimento, estimular e incentivar os talentos em todas as áreas do conhecimento e premiar os melhores trabalhos de pesquisas.

“Procuramos despertar nos alunos o interesse por buscar novas respostas e buscar novas formas de compreender melhor o mundo a sua volta. Além dos alunos, buscamos impactar os professores também, para que produzam pesquisas e ciência, levando um conhecimento novo nas escolas. A ideia é que os professores apresentem junto com seus alunos, na grande vitrine que é a FIciencias, o conhecimento produzido durante o ano em suas escolas”, explicou Andrea.

Novidades

Durante os 5 dias de atividades serão apresentados diversos pontos turísticos em Foz do Iguaçu, com o intuito de estimular a participação presencial no próximo ano, quando o evento deverá voltar ao modelo híbrido (presencial e online).

“Esse ano esperamos aumentar o número de trabalhos inscritos e faremos um evento mais descontraído. Haverá transmissão simultânea de atividades e mostraremos diversos pontos turísticos de Foz do Iguaçu, estimulando a vinda de todos no ano que vem”, disse Andrea.

Inovação

Para o diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), general Eduardo Garrido, os trabalhos apresentados pelos alunos na FIciencias, utilizando da metodologia hands-on “mão na massa”, permitem colocar em prática a inovação, a criatividade, o conhecimento e o interesse pela ciência.

“O evento se consolidou como um momento de encontro e troca de experiências entre os estudantes. Nosso objetivo é seguir fomentando a adesão dos jovens em áreas importantes para o futuro, como empreendedorismo, inovação e ciência”, destacou.

Inscrições

Os estudantes podem participar individualmente ou em grupos de, no máximo, três alunos por projeto. Todos os trabalhos devem ter um orientador com mais de 18 anos de idade, que poderá ser um professor da escola, alunos em fase de graduação ou já graduados que possam auxiliar na condução das pesquisas.

O primeiro passo para se inscrever é criar um login de acesso no site www.ficiencias.org, para cada integrante do grupo com um e-mail e uma senha, ao entrar no ambiente de “Inscrição” e selecionar a opção “Estudante” ou “Orientador”.

O e-mail de registro do participante é o principal canal de comunicação. Ele será necessário para inserir os dados dos participantes e as informações sobre a pesquisa, para editar as informações, para gerar certificados e para receber os comunicados da organização.

Nesta etapa, que vai até 13 de agosto, será necessário enviar o “Resumo do Projeto”, com limite de 2.100 caracteres, junto de 3 a 5 palavras-chave. Os resultados parciais ou totais deverão ser citados, caso houver.

