Fies: inscrições começam hoje, com oferta de 30 mil vagas

Os interessados em participar do processo seletivo do 2º semestre de 2020 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) já podem se preparar para disputar as 30 mil vagas ofertadas nesta edição.

As inscrições poderão ser realizadas a partir desta terça-feira (28), até às 23h59 do dia 31 de julho, na página do Fies. O resultado será divulgado no dia 04 de agosto. O período para complementação da inscrição dos candidatos pré-selecionados será do dia 04 até às 23h59 de 06 de agosto.

Os candidatos não pré-selecionados na chamada única do Fies podem disputar uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera. Todos os não pré-selecionados na chamada única serão, automaticamente, incluídos em lista de espera. O prazo de convocação por meio da lista de espera é do dia 04 até às 23h59 de 31 de agosto.

Poderá se inscrever no processo seletivo do Fies, o candidato que participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010, que tenha obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

Ascom/Fies/com informações da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação.