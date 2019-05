Governo fará obras de reparos em 16 escolas estaduais

O Governo do Paraná vai realizar obras de reparos em 16 escolas estaduais, de diversas regiões. O investimento é de E$ 2,5 milhões. As licitações foram autorizadas pelo diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), José Maria Ferreira, na quinta-feira (23).

Ferreira destaca que a medida atende a determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior de investir e melhorar cada vez mais a infraestrutura da rede estadual de ensino. “Ao final dessas licitações, que ocorrem de maneira ágil e econômica, asseguraremos as condições necessárias para que as escolas ofereçam espaços mais adequados para o ensino e aprendizagem”, afirma Ferreira.

Modalidade

A licitação será pela modalidade de pregão eletrônico, que é utilizada em projetos mais simples e busca sempre o menor preço, em consonância com o princípio da economia de recursos públicos. Os pregões eletrônicos são realizados por meio do site do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) com datas e horários específicos para cada licitação.

Armazenagem

Também foi autorizada a licitação para locação de espaço de armazenagem e capatazia (guarda) no valor máximo de R$ 3,5 milhões. O objetivo é armazenar mobiliários e equipamentos resultantes de aquisições antes de serem distribuídos às escolas. Essa licitação acontece no dia 03 de junho, às 8h30.

As licitações devem ser publicadas ainda esta semana no Diário Oficial do Estado do Paraná conforme determinações legais.

Londrina

Em Londrina serão atendidas as escolas estaduais Tiradentes com (R$143.206,99) e Col. Est. Marcelino Champagnat com (R$ 153.719,04).

Confira AQUI tabela com nomes das escolas, valores e horários de abertura de cada uma das licitações.

AEN