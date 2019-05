O Grand Prix de Inovação (GP) trata de uma corrida de inovação aberta, na qual equipes multidisciplinares, formadas por alunos SESI e SENAI, chamadas de escuderias, criarão, desenvolverão e prototiparão soluções inovadoras para desafios reais encontrados nas empresas e indústrias.

Nesse ano os alunos irão resolver a demanda proposta pela empresa parceira Midiograf, onde serão incentivados a praticar a capacidade empreendedora, a criatividade e o raciocínio lógico, por meio da geração de ideias, do desenvolvimento de conceitos de negócios e da prototipação da proposta de projetos como soluções para os desafios encontrados na própria empresa. O evento será nos dias 5 e 6 de junho, das 13h30 às 17h30, na estrutura do Sesi/Senai, à Rua Belém nº 844 – Londrina (PR).

O Grand Prix terá a seguinte agenda

05/06/2019 - 13:30 às 17:30 horas (Corrida de Inovação);

06/06/2019 - 13:30 às 17:30 horas (Prototipação. Banca e Premiação).

Execução

O desafio inicia-se com uma visita Técnica na própria empresa, lá os escudeiros poderão entender os processos da empresa, assim, experimentar algo novo, pois a vivência real muda toda a percepção de ensino aprendizagem, tornando os mesmos autônomos e ativos no processo educacional.

Na segunda etapa ocorre a separação e ambientação das Escuderias: apresentação da dinâmica do evento, dos principais métodos sugeridos para o desenvolvimento de ideias e da estrutura disponível para prototipagem.

Desafios propostos

Os desafios serão propostos pela Empresa Parceira e apresentados às Escuderias no dia do evento, dando assim, a largada para novas ideias.

A partir daí, inicia-se a contagem regressiva das 08 horas, que poderá ser visualizada no cronômetro exposto no ambiente do Grand Prix de Inovação.

Cocriação das ideias

Desenvolvimento de ideias baseadas nos desafios, ao longo de 08 horas, utilizando pesquisas informacionais, desenvolvimento e seleção do conceito, desenvolvimento do modelo de negócio (business model canvas), representação da ideia (protótipo). Comunicação e apresentação da ideia em formato discurso de elevador – “elevatorpitch”.

Cadastro das ideias

Após qualificação da ideia o líder da escuderia será responsável por cadastrar a escuderia e as ideias, juntamente com seus respectivos arquivos, na plataforma do Grand Prix de Inovação, para que possam ser vistas pelo público em geral que acessar a Plataforma. http://plataforma.sagainovacao.senai.br/