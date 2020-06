Ibiporã: Alunos da Rede Municipal de ensino começam a ter videoaulas a partir do dia 15

Ferramenta audiovisual objetiva complementar metodologia de ensino não presencial disponibilizada aos estudantes durante período de suspensão das aulas por conta da pandemia de Covid-19

A partir da próxima segunda-feira (15), os alunos da Rede Municipal de Ensino contarão com mais uma ferramenta de estudos. Videoaulas estão sendo gravadas por professores e educadores para complementar a metodologia de ensino não presencial que está sendo disponibilizada aos estudantes por conta da suspensão temporária das atividades escolares em função da pandemia do novo coronavírus.

Recentemente, a Secretaria Municipal de Educação passou a distribuir kits para atividades remotas. A intenção agora é complementar o material e criar mais um mecanismo de aprendizado para os alunos. Os professores e educadores produzirão videoaulas de acordo com a grade curricular do ano de 2020. Os estudantes receberão um cronograma, o qual contemplará o programa de aula diário, com a identificação das videoaulas a serem assistidas e as respectivas atividades a serem realizadas, as quais, posteriormente, deverão ser devolvidas para correção.

As videoaulas serão disponibilizadas via internet, na página oficial da Secretaria Municipal de Educação - https://www.ibipora.pr.gov.br/educacao. O conteúdo gravado está sendo extraído do canal do YouTube da Secretaria Estadual de Educação e de outras fontes, de acordo com a grade curricular.

Os professores das turmas da Educação de Jovens e Adultos – EJA, da Sala Idade Série – SIS, da Educação Especial, e os professores que possuem alunos inclusos selecionarão as videoaulas de acordo com o nível de cada um dos alunos e prepararão as atividades complementares respeitando a individualidade de cada um.

Uma novidade é que a página contará com um espaço chamado "Literatura em Mãos", destinado aos alunos surdos. Eles poderão acessar as histórias e os contos literários totalmente em Libras, gravados por professores e instrutores de Libras do CAESMI - Centro Especializado de Apoio à Surdez de Ibiporã, o qual é mantido pelo município.

Os demais alunos também terão um espaço denominado “Cultura em Casa”, destinado à contação de histórias, também gravadas por profissionais da Rede Municipal. As histórias ficarão disponíveis na página oficial das videoaulas e no Canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação.

Cronograma de devolução das atividades

A SME solicita a atenção dos pais ou responsáveis para a data de devolução das atividades referentes à segunda remessa, que ocorrerá entre os dias 15 e 17 de junho. A retirada de novas atividades ocorrerá nas mesmas datas de devolução.

Para que ocorra tudo em segurança, a SME pede para que todos respeitem o cronograma (dias, horários e ano de matrícula do filho). Compareça às instituições de ensino usando máscara. Respeite a distância de dois metros entre as pessoas na fila. Além disso, apenas uma pessoa da família deve fazer a devolução e retirada das atividades para evitar a aglomeração. Quem estiver com sintomas da Covid-19 deve pedir para que outro responsável faça a devolução e retirada das atividades.

As atividades remotas são uma alternativa para minimizar o impacto causado pelo novo coronavírus no ensino dos alunos da Rede Municipal. Os conteúdos aplicados nos materiais têm como objetivo principal manter o vínculo do aluno com o conteúdo científico formal trabalhado em sala de aula. As atividades valem nota e garantem o fechamento do trimestre sem o prejuízo do ano letivo.

Suporte aos pais ou responsáveis

Caso seja necessário, as instituições de ensino disponibilizarão atendimento pré-agendado aos pais ou por meio do aplicativo de transmissão de mensagens instantâneas WhatsApp Business, que se dará de segunda a sexta-feira, nos horários das 8h às 12h e das 13h às 17h, e presencial por meio de agendamento prévio, de segunda, quarta e sexta-feira, de acordo com o atendimento das instituições. Cada localidade será responsável por divulgar o número telefônico cadastrado no aplicativo WhatsApp Business aos pais de sua comunidade.

NCPMI