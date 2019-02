Ibiporã: Prefeitura entrega ampliação do Proinfância II

CMEI Profª Maria Cristina Alves Pereira Wosny, no Pedro Morelli, ganhou duas novas salas de aula, banheiros, solário e pátio descoberto

O início do ano letivo na Rede Municipal de Ensino de Ibiporã, na quinta-feira (07), foi marcado pela entrega das obras de ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Maria Cristina Alves Pereira Wosny, (Proinfância II), no Conjunto Pedro Morelli.

O evento contou com as presenças do prefeito João Coloniezi, da secretária de Educação, Margareth Coloniezi, além de vereadores, secretários, servidores municipais, professores, pais e alunos da instituição.

O CMEI foi ampliado em 115,46 m², e ganhou duas novas salas de aula e dois banheiros, além de solário e pátio descoberto. O prédio, inaugurado em 2015, passa a contar agora com 11 salas de aula, além de pátio coberto, refeitório, anfiteatro, ala de serviço e estacionamento, atendendo todas as regras de acessibilidade. A construtora responsável pela obra foi a Rezende Construções Civis Ltda.

A obra recebeu investimentos de R$259.940,45, via recursos municipais e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), do Ministério da Educação (MEC).

O Proinfância II atende em período integral a 180 crianças na faixa etária dos 4 meses aos seis anos. Com a ampliação física, mais 50 vagas poderão ser ofertadas na Educação Infantil.

Em seu discurso, o prefeito explicou que o dinheiro investido na obra era um recurso que estava sobrando, ainda da primeira fase das obras, e que teria que ser devolvido ao governo federal. Porém, graças às ações da administração junto ao MEC e ao FNDE foi possível destinar o recurso para a ampliação do espaço. “É uma grande satisfação entregar mais uma benfeitoria, principalmente na área da educação, à crescente população da zona sul. Esta é a demonstração concreta do esforço administrativo e financeiro que Ibiporã está fazendo para atender a demanda por vagas, principalmente na Educação Infantil”, enfatizou João Coloniezi.

Coloniezi lembrou de outros investimentos na área da educação tanto municipais quanto estaduais na região. “Já estão adiantadas as obras da

Escola Estadual Ulysses Guimarães, na Avenida Ibrahim Prudente da Silva. O colégio, que hoje funciona em dualidade com a Escola Alberto Spiaci (CAIC), terá capacidade para atender 960 estudantes, ou até 1.120 em dois turnos, nos Ensinos Fundamental II e Médio. Com a nova sede, serão liberadas 10 salas de aula no Caic, oportunizando a ampliação da oferta de vagas para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º a 5º ano). Também já está em fase de licitação a construção do CMEI Tempo de Infância, no Miguel Petri, o qual atenderá cerca de 300 crianças. Com estas ações, contemplamos uma população de cerca de 10 mil habitantes com a oferta de vagas desde o Berçário até o Ensino Médio”, expôs o prefeito.

A secretária de Educação reiterou os esforços do governo municipal em ampliar o acesso às vagas e a preocupação em garantir espaços mais adequados, acolhedores e confortáveis para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. “Agradecemos o empenho da administração e servidores para que esta obra fosse concretizada e à compressão da comunidade escolar que aguentou todos os transtornos da reforma”, concluiu Margareth.