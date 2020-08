Ibiporã: Processo seletivo contrata profissionais da Educação e Saúde

Objetivo é atender ao excepcional interesse público de enfrentamento à pandemia provocada pela Covid-19. Inscrições, no site da Prefeitura, de 03 a 07 de agosto

A Prefeitura Municipal de Ibiporã abre hoje, 08, as inscrições para o processo seletivo o qual objetiva a contratação, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, de farmacêutico bioquímico, enfermeiro, médico clínico geral, médico ginecologia/obstetra, médico pediatra, médico psiquiatra, técnico de enfermagem, técnico em radiologia, professor (atuar no ensino fundamental – anos iniciais – 1º ao 5º ano), professor (atuar na disciplina de Arte), professor (atuar na disciplina de Língua Estrangeira – Inglês), professor (atuar na disciplina de Educação Física) e educador infantil, por tempo determinado, para atender ao excepcional interesse público de enfrentamento à pandemia provocada pela Covid-19.

As inscrições, gratuitas, serão realizadas no endereço eletrônico http://www.ibipora.pr.gov.br, no período das 8 horas de 03 de agosto, até às 17 horas de sexta-feira (07), observando o horário oficial de Brasília. Não há taxa de inscrição para a participação no Processo Seletivo Simplificado. O PSS tem prazo de validade de um ano, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período a critério do Município de Ibiporã.

Na área da Saúde, os empregos são para farmacêutico bioquímico, enfermeiro, médico clínico geral, médico ginecologista/obstetra, médico pediatra, médico psiquiatra, técnico de enfermagem e técnico de radiologia. Todos são para cadastro de reserva. Os salários variam de R$1.663,78 a R$14.290,59 para carga horária de 20 a 40 horas semanais.

Já para a área da Educação, estão sendo ofertadas 13 vagas de ampla concorrência, sendo duas para educador infantil, duas para professor (atuar no Ensino Fundamental – anos iniciais – 1º ao 5º ano), com carga horária de 20 horas semanais, três para professor (atuar no Ensino Fundamental – anos iniciais – 1º ao 5º ano) – 40 horas semanais; duas vagas para professor (atuar na disciplina de Arte); duas para professor (atuar na disciplina de Língua Estrangeira - Inglês), e duas para professor (atuar na disciplina de Educação Física) – carga horária de 20 horas. Os salários variam de R$ 1.526,03 a R$ 3.052,09.

A seleção dos candidatos será realizada por meio da prova de títulos e experiência profissional (tempo de serviço). O candidato poderá realizar a inscrição para mais de um emprego desde que possua os requisitos mínimos exigidos para contratação. O candidato inscrito em mais de um emprego previsto no edital deverá cumprir as exigências de cada inscrição separadamente.

