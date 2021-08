Ibiporã: Secretaria de Educação adquire mais de 100 computadores para o retorno às aulas presenciais

O intuito é promover a saída do “apagão digital” e conectar alunos e professores

A administração municipal, por meio da secretaria de Educação, adquiriu, com recursos próprios: 100 webcams, 300 chips de celular e 130 computadores, com 80 deles já em instalação nesta primeira fase do retorno.

A princípio, cada sala de Maternal, Pré I e Pré II, dos Centros Municipais de Ensino Infantil (CMEIs) contarão com um computador conectado à internet a todo o momento e uma webcam, para atendimento virtual dos alunos em aula remota e desenvolvimento de atividades em sala de aula. Além disso, os professores da rede municipal que optarem, receberão um chip de celular, para que possam manter o contato frequente com a rede estudantil.

Para assegurar que a ação fosse executada da melhor forma possível, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e a equipe de eletricistas da prefeitura, instalou, em cada sala de aula, um ponto de internet.

Anteriormente os CMEIs não contavam com estes recursos, que visam promover a saída do “apagão tecnológico”, ação já iniciada pela administração em 2010, através de iniciativas pioneiras, como a instalação da lousa digital nas salas de aula.

O investimento de aproximadamente R$ 410 mil, tem o objetivo de conectar professor e aluno à inúmeras possibilidades e proporcionar aos alunos, desde o início da escolarização, o acesso à tecnologia.

