Ibiporã: Secretaria de Educação nas Escolas é realizado no CMEI Recanto dos Baixinhos e acompanhado pelo prefeito José Maria Ferreira

Iniciado em abril, o projeto Secretaria de Educação nas Escolas, que inicialmente era realizado de maneira semanal, teve aumento na frequência, e a descentralização das atividades administrativas e a captação das necessidades de cada escola e CMEI, têm atendido mais instituições da rede municipal durante as semanas.

Aravés da ação, realizam-se diagnósticos internos, observância dos processos, agindo para qualifica-los não somente nos setores internos da secretaria de Educação, mas também aos externos a ela, aproximando a realidade administrativa, da prática nas escolas, identificando necessidades que precisam de solução e análises essenciais e profundas dos planos de ação de cada instituição, somando a eles, estratégias colaborativas construídas junto aos especialistas do dia a dia escolar, os professores e educadores.

Realizado também ontem (06), dia nacional dos profissionais de educação, o projeto contou com a presença das professoras do CMEI, da equipe de assessoras da secretaria de Educação, do secretário de Educação, Antônio Prata Neto; da vice-prefeita, Mari de Sá; da primeira-dama e presidente de honra da Associação de Proteção à Maternidade Infância e Família (APMIF), doutora Eliana Eik Borges Ferreira e do prefeito José Maria Ferreira. O CMEI que recebeu a ação na data de ontem, foi o Recanto dos Baixinhos.