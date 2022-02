Ibiporã: Volta às aulas na rede municipal de ensino é anunciada para 08 de fevereiro

Prefeito José Maria Ferreira, em fala durante transmissão ao vivo na terça-feira (01), anunciou a volta às aulas aos responsáveis por crianças da rede municipal

O ano letivo de 2022 da rede municipal para o ensino fundamental e a educação infantil de Ibiporã, terá início no dia 08 de fevereiro (terça-feira).

Com mais de 5.500 alunos as escolas terão novamente aulas presenciais, seguindo todos os protocolos de segurança e combate à COVID-19, e acontecerão nos seguintes horários:

Alunos do período matutino: entrada às 07h30 e saída às 11h30;

Alunos do período vespertino: entrada às 13h e saída às 17h;

Alunos de período integral (somente do ensino infantil): entrada às 07h30 e saída às 16h.

Observação: alunos do período integral do ensino fundamental terão horário parcial, sendo das 07h30 às 11h30 / 13h às 16h;

Atenção: A presença em sala de aula é obrigatória para todas as turmas, com exceção do Berçário I e II, que é opcional;

Atenção: A vacinação contra a COVID-19 não é uma exigência para que o aluno possa entrar na escola, mas quanto mais cedo todos os alunos estiverem vacinados, mais rápido voltaremos à normalidade.

O início das aulas novamente às 07h30 foi uma decisão da administração municipal, por meio da secretaria de Educação, em atendimento à solicitação dos pais, mães e responsáveis da comunidade escolar. Nos anos anteriores, a rede municipal de ensino iniciava suas aulas às 08h, o que interferia diretamente no horário de entrada dos familiares no trabalho.

Em casos onde haja a necessidade de horário especial, os pais ou responsáveis deverão fazer a requisição diretamente na unidade de ensino do aluno.

Para garantia de um retorno seguro, ainda nesta semana, membros das secretarias de Educação de Ibiporã, Londrina e região, reuniram-se na última semana de janeiro para alinhamentos com a Vigilância Sanitária, discutindo e revisando os protocolos de biossegurança.

Na Escola Bilingue

Já no Complexo Educacional Ivanildes Gonçalves Nalim, no jardim Santa Paula - eleita escola que receberá o ensino bilíngue em Ibiporã – os trabalhos também estão acontecendo, preparando-o para início de suas aulas presenciais, Ibiporã terá naquele local, a primeira escola pública bilíngue do Paraná.

Em preparação durante a semana pedagógica, professores e educadores envolveram-se em atividades de aperfeiçoamento para a nova realidade de aplicação do ensino, a partir de agora bilíngue, no dia a dia das crianças e como deve ser abordado. Conduziram os trabalhos os profissionais da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (FAUEL).

“Estou muito animada com o início das atividades da escola bilíngue. Eu vejo que tudo está sendo muito bem planejado e pensado nos mínimos detalhes, então a minha expectativa está bem alta, vai dar muito certo. Somos uma equipe que vai trabalhar unida, com muita garra, dando o nosso melhor”, comentou Diana Pereira, professora do 2º ano do ensino fundamental.

“A escola bilíngue é uma novidade para todo mundo e quando fui chamada para ser diretora fiquei muito feliz e emocionada. É uma responsabilidade muito grande, e eu sei que foi um ato de confiança da administração municipal e da secretaria de Educação no meu trabalho. Estou me dedicando para que tudo saia da melhor forma possível”, registrou Patrícia Ranieri Sípoli, diretora do Complexo Educacional Municipal Profª. Ivanildes Gonçalves.

É importante ressaltar que, dado ao avanço da pandemia, as aulas estarão sujeitas a suspensões temporárias, caso haja casos de contaminação em sala, para que seja respeitado o período de isolamento.

No último dia 24, de janeiro, a Secretaria Municipal de Educação retomou o atendimento à população, iniciando também o período de solicitação de transferência de alunos e a instalação dos climatizadores nas unidades de ensino.

No site da Prefeitura, no botão “EDUCAÇÃO 2022”, o cidadão tem acesso ao calendário do ano letivo, documentações e procedimentos necessários para matrículas ou pedidos de transferência, e demais informações referentes à rede municipal de Educação.