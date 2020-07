Inscrições do processo seletivo da PUCPR estão abertas até 7 de agosto

Universidade adotou sistema 100% online para o seu tradicional processo seletivo de inverno

Estão abertas até o dia 7 de agosto as inscrições para o Processo Seletivo de Inverno da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), para ingresso no segundo semestre de 2020. Neste ano, em respeito às orientações sanitárias de isolamento social para evitar a propagação do novo coronavírus, a seleção é 100% online. O resultado é divulgado até dois dias úteis após a realização do processo, no ambiente do candidato no site oficial do processo seletivo.

Para Renata Iani Werneck, Pró-Reitora de Graduação da PUCPR, o processo seletivo 100% online é uma forma de garantir que as pessoas que desejam começar um curso superior neste momento tenham essa oportunidade.

“Passamos por uma situação ímpar e tivemos que nos adaptar. O processo seletivo 100% online foi a forma encontrada para garantir a oportunidade de ingresso no ensino superior aos interessados e também a melhor alternativa para não causar aglomeração. Vamos avaliar a experiência e verificar a possibilidade de aplicá-la em outras oportunidades no futuro”, afirma.

Para se inscrever, basta acessar o site oficial do processo seletivo (https://estudenapuc.pucpr.br/). O candidato deve seguir três passos: preenchimento do formulário, escrita e envio de carta de motivação e histórico escolar.

A carta é uma espécie de apresentação do interessado à Universidade e será avaliada a partir dos mesmos critérios utilizados para analisar uma redação convencional, como qualidade de conteúdo, progressão e coerência, coesão e observância à norma padrão da Língua Portuguesa. O histórico escolar, por sua vez, é o documento mais importante da inscrição, pois é por ele que serão analisadas as notas e frequência do estudante para embasar sua aprovação no processo. Só poderão efetivar a matrícula candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio.

Há vagas para cursos nos câmpus de Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo. Esse processo não contempla o curso de Medicina. A taxa de inscrição é de R$ 30. A lista completa de cursos e vagas está disponível em edital (https://www.pucpr.br/wp-content/uploads/2020/06/re_093-2020_consun.pdf).

*Outras formas de ingresso *

Além do processo seletivo online, a PUCPR conta com outras formas de ingresso. Interessados em estudar na Universidade podem usar a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado a partir de 2010. O candidato deve acessar o site da PUCPR para fazer o cadastro e escolher o curso. Confira o edital: https://www.pucpr.br/wp-content/uploads/2020/05/edital_04_2020_enem_re_062.pdf

Também é possível ingressar na PUCPR por transferência externa, para o mesmo curso ou para uma graduação diferente. Ainda, quem já possui um diploma do ensino superior pode iniciar uma segunda graduação na PUCPR sem necessidade de realizar o processo seletivo. Para os interessados, há desconto de 20% na graduação presencial, online e semipresencial. Saiba mais: https://estudenapuc.pucpr.br/