Inscrições para isenção da taxa do Vestibular da UEL no recorte social começaram ontem

Os pedidos de isenção da taxa do Vestibular UEL 2022 por análise socioeconômica iniciaram ontem,9. A análise é realizada em conjunto pelo Serviço de Bem-Estar à Comunidade (SEBEC) e Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS). Além da modalidade análise socioeconômica, foram abertas inscrições pelo Número de Identificação Social (NIS)/CadÚnico, que recebeu ao todo 1.954 pedidos de isenção, sendo 1.146 deferidos e 808 indeferidos (confira aqui).

Os candidatos com inscrição deferida devem, obrigatoriamente, preencher formulário de inscrição do Vestibular 2022, que será disponibilizado no site da COPS em setembro. O processo é necessário tanto para candidatos que foram aprovados na seleção pelo NIS quanto os que passaram na análise socioeconômica via SEBEC.

Pela análise socioeconômica, cuja a inscrição vai até 17 de agosto, os pedidos devem ser feitos mediante inscrição no formulário de cadastro, que será liberado na véspera da abertura das inscrições, no site da COPS. Os candidatos também devem anexar documentos, em formato pdf ou jpg, que constam na lista divulgada pela COPS e SEBEC na véspera do processo. Já foi disponibilizada a lista de documentos necessários para participar da seleção.

Desconto/Isenção

Candidatos inscritos na modalidade podem receber a isenção do Vestibular UEL ou ter 30% ou 50% de desconto nas inscrições. Candidatos que recebam até R$ 1.550,00 per capita estão isentos, enquanto os que recebem de R$ 1.550,01 a R$ 1.850,00 podem ter redução de 30% no preço da inscrição. Já os que recebem de R$ 1.850,01 a R$ 2.199,99 podem requerer desconto de 30%.

Demais informações podem ser obtidas na Instrução de Serviço 001/2021, emitida pelo SEBEC, COPS e Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAF).

Resultado

Anualmente, a UEL oferece isenção nas inscrições para candidatos pelo Número de Identificação Social (NIS) para usuários do Cadastro Único (CadÚnico) e pela análise socioeconômica do SEBEC. “Os candidatos que não conseguiram se inscrever pelo NIS porque não atualizaram informações, por exemplo, podem tentar pela análise socioeconômica”, comenta a diretora do SEBEC, Betty Elmer Finatti.

O resultado final do processo será divulgado no dia 10 de setembro, a partir das 17h, no site da COPS.

AEN