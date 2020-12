Intensivão gratuito para Enem reúne melhores professores de Londrina

O Anglo Londrinense e a UniFil, em parceria com o Núcleo Regional de Educação, promovem um curso intensivo para o Enem 2020 gratuito e aberto aos estudantes de Londrina e região, com aulas on-line e material de apoio. O Intensivão de 11 a 22 de janeiro será coordenado pela equipe de professores do Anglo Londrinense.

O curso vai reforçar a preparação dos alunos na interpretação de questões, com provas, exercícios e simulados, além de orientações sobre o controle da ansiedade e do nervosismo. O objetivo é aumentar as chances de conquista de vagas nas principais universidades do Brasil.

“É uma equipe experiente e bem capacitada, que acompanha o Enem desde o primeiro ano de realização e tem condições de contribuir com os jovens na mais concorrida seleção para acesso ao ensino superior no país”, diz o diretor geral do Colégio e Anglo Londrinense e reitor da UniFil, Eleazar Ferreira.

“Não basta apenas superar a nota mínima para disputa de vagas nas universidades e faculdades. O desafio para os estudantes é atingir pontuação cada vez maior no Enem. O Intensivão é uma ótima oportunidade neste período decisivo próximo às provas”, ressalta.

A plataforma usada no Intensivão permite acesso de qualquer dispositivo conectado à internet, com navegação fácil, rápida e segura. O estudante que participar pode ainda garantir bolsa de estudo integral na UniFil para toda a graduação.

O Enem oficial 2020 terá as provas impressas nos dias 17 e 24 de janeiro e a versão digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Inscrição e mais informações https://bit.ly/intensivao-enem2021

Ricardo da Guia Rosa/Asimp