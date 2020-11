IX Jornada de Psicologia da PUCPR Londrina será 100% digital

Evento deste ano discute a (re)construção diante de um cenário de novas mudanças

De 04 a 06 de novembro, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) apresenta a IX Jornada de Psicologia Campus Londrina. Com o tema “Psicologia e (re)construção: cenário de novas mudanças”, o evento propõe uma reflexão sobre o atual cenário e as transformações sociais, culturais e tecnológicas que afetam o exercício da profissão. A novidade é que o evento será gratuito e 100% digital, com transmissão em tempo real.

“A Jornada de Psicologia é uma tradição desde o primeiro ano que o curso foi criado. O estudante sempre foi protagonista na construção da jornada. Este ano vamos falar sobre as mudanças que passamos e que ainda estamos passando. Mudamos o nosso autocuidado, nossos sentimentos ficaram à flor da pele e a tecnologia entrou na vida de muitas profissões, não foi diferente na Psicologia. Estamos construindo a prematuridade de nossa profissão no campo da tecnologia e compreendendo a vantagem de sua utilização”, explica o psicólogo Marcos Garcia, coordenador do curso de Psicologia da PUCPR Londrina.

Na programação estão mesas redondas, palestras e estudos de caso que acontecem alternadamente nos períodos matutino e noturno. Os temas são Psicologia e LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados); Intervenção online em diferentes áreas da Psicologia; Psicologia Jurídica: mediação de conflitos e violência intrafamiliar; Psicologia do Esporte e os reflexos da pandemia; Psicologia e cãoterapia; Violência e questões raciais; além de estudos de caso mediados pelos professores do curso de Psicologia da PUCPR Londrina. Os horários estão disponíveis online, assim como a inscrição.

A plataforma do evento é a Microsoft Teams com acesso por link disponibilizado aos participantes no próprio site de inscrição.

Inscrições: https://eventum.pucpr.br/jornadadepsicologia

Aimp/PUC