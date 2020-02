Liberada 3ª convocação do SISU. Lista tem 145 candidatos convocados

Foi disponibilizada nesta quarta-feira (19), ao meio dia, pela Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) da UEL o edital da 3ª convocação do Sistema de Seleção Unificada (SISU). Ao todo foram convocados 145 candidatos de 43 cursos. A lista completa dos nomes pode ser consultada no site da COPS - CONFIRA.

Os convocados devem, obrigatoriamente, efetivar a pré-matrícula online até quinta-feira (20), no endereço Portal do Estudante. Já o prazo para envio da documentação de matrícula à Pró-reitoria de Graduação (PROGRA)/Divisão de Matrícula - via SEDEX - termina sexta-feira, dia 21. O endereço para envio é Rodovia Celso Garcia Cid - Pr 445 Km 380 Cx. Postal 10.011 - Campus Universitário (PR) - 86057-970.

Confirmação - A confirmação de matrícula para os ingressantes do SISU 2020 (3ª convocação), no endereço eletrônico Portal do Estudante, vai de 2 a 6 de março, primeira semana de aulas do ano letivo de 2020.

Mais informações nos endereços a seguir: COPS - ou cops@uel.br, PROGRAD ou prograd@uel.br. Ou pelos telefones da Prograd (43) 3371 4483, 3371 4413, 3371 4796, 3371 43 33.

Confira a lista de documentos exigidos para matrícula:

a) Requerimento da Pré-Matrícula, devidamente assinado e com 1 (uma) foto 3x4, recente, colorida, colada.

b) Comprovante de Agendamento de Entrevista obrigatório, apenas para candidatos autodeclarantes negros, oriundos de instituições públicas brasileiras de ensino e candidatos autodeclarantes negros, independente do percurso de formação, devidamente assinado.

c) 2 (duas) cópias legíveis da Certidão de Nascimento ou Casamento (sem tarja nem dobras);

d) 2 (duas) cópias legíveis da Cédula de Identidade Civil (RG) ou da Carteira de Identidade de Estrangeiro, frente e verso (como o original), em uma única peça;

e) 1 (uma) cópia legível do CPF próprio ou comprovante de inscrição no CPF, obtido no site www.receita.fazenda.gov.br;

f) 1 (uma) cópia legível do comprovante de voto da última eleição, para maiores de 18 anos;

g) 1 (uma) cópia legível do documento militar, para maiores de 18 anos (sexo masculino), frente e verso (como o original), em uma única peça;

h) 2 (duas) cópias legíveis, autenticadas em cartório, do Histórico Escolar com o Certificado de Conclusão de Ensino Médio completo; h.1): O Estudante que cursou o Ensino Médio no Exterior deverá entregar 2 (duas) cópias autenticadas, em cartório, dos documentos inerentes à Revalidação de Estudos e Histórico Escolar do Exterior, Tradução Juramentada e Certificado de Revalidação de Estudos;

i) 1 (uma) cópia autenticada em cartório do Histórico Escolar do Ensino Fundamental (de 5ª série/6º ano a 8ª série/9º ano) para os candidatos que optaram pelo sistema de cotas, exceto para candidatos autodeclarantes negros, independente do percurso de formação.