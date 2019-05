Literatura e jornalismo em debate no Londrix

Ministrada pelo jornalista José Maschio, oficina será realizada nos dias 6, 7 e 8 de maio, no Museu Histórico de Londrina

Jornalismo e literatura são temas de oficina com participação do jornalista José Maschio, convidado do Londrix, que acontece de 6 a 11 de maio de 2019. A oficina é aberta ao público e será realizada em três dias - 6, 7 e 8, das 14 às 16 horas, no Museu Histórico de Londrina. Na programação: análise de texto, observação na rua e entrevistas/conversas e produção do texto.

O objetivo da oficina é dar dicas para a produção de um bom texto, seja jornalístico, literário ou textos para outras finalidades. O primeiro dia começa com teoria, leitura e discussão do conto “Os anos loucos de Londrina”, de 1975, do escritor João Antonio.

No segundo dia, os participantes vão às ruas observar e conversar com a população. Na última etapa, a partir da observação e conversas com a população, os participantes vão construir os textos apontando as mudanças no comportamento social dos entrevistados em relação ao período em que o autor escreveu o texto.

Maschio ressalta que a oficina é aberta a quem se interessa por literatura e jornalismo, não necessariamente precisando ser estudante. “Espero que seja prazeroso para quem participar, pois escrever é um ato de prazer”, pontua ele.

O Londrix é realizado pela AARPA com apoio da Interativa, Cultural e RPC. Parceria com Museu Histórico/ UEL e patrocínio do PROMIC (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).

José Maschio

Jornalista e escritor. É autor do livro-reportagem Crônica de uma grande farsa - em parceria com Luiz Taques - e do romance Tempos de cigarro sem filtro. Foi repórter da Folha de São Paulo de 1987 até 2010, lecionou no curso de Jornalismo da UEL até 2017.

João Antonio

Nasceu em 1937 e faleceu em 1996. Foi um jornalista e escritor brasileiro, criador do conto-reportagem no jornalismo brasileiro e contista que se tornou conhecido por retratar os proletáriose marginais que habitam as periferias das grandes cidades. Entre seus livros destacam-se “Malagueta”, “Perus e Bacanaço”, “Leão de chácara”, “O, Copacabana”, “Dedo-duro” e “Abraçado ao meu rancor”.