Livro traz reflexões sobre os temas universidade e desenvolvimento

"A universidade pública, gratuita e de qualidade deve estar compromissada com a geração do conhecimento e com a transferência deste conhecimento à sociedade". Esse é o enfoque principal do livro "Reflexões sobre Universidade e Desenvolvimento" (2019), publicado pela Editora Visualitá Casa de Design, de autoria do ex-professor da UEL Ivan Frederico Lupiano Dias, do Departamento de Física, do Centro de Ciências Exatas (CCE). A obra será lançada na próxima sexta-feira (13), às 16 horas, na Sala 01 de Multimeios, do CCE.

O livro, que no dia do lançamento será comercializado por R$ 30,00, discute o papel da universidade no desenvolvimento econômico, social, político e cultural do país. Também defende que a instituição de ensino superior tem papel fundamental na formação do profissional. "Estamos em um momento político bastante conturbado, mas acredito que essa discussão deva passar pelo debate sobre o papel da universidade, com foco no crescimento do país", afirma Ivan.

O professor chama a atenção ainda para a necessidade de uma atuação mais forte nos processos de desenvolvimento locais, em especial no apoio às indústrias nacionais existentes, além daquelas responsáveis pela produção de bens com tecnologia de maior complexidade agregada. Ele cita que estudos mostram que em países de economia industrial mais desenvolvida essa articulação é essencial. Ivan aponta que a indústria nacional - PIB - decresceu de 34% em 1980 para 11% em 2019 e, segundo ele, a universidade pode contribuir para reverter esse forte processo de desindustrialização do país.

O autor reforça que, sem dúvida, países com menos desigualdade social têm o desenvolvimento econômico e industrial mais forte. "Temos a necessidade de alavancar a indústria, principalmente nas áreas em que somos dependentes de importação. Espero que o livro contribua para essa discussão", diz o professor.