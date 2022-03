Londrina: 121 unidades escolares da rede municipal ganham novos parquinhos infantis

Ao todo, 162 playgrounds e 225 balanços foram adquiridos para atender as escolas e os centros municipais de educação infantil (CMEIs); as estruturas são voltadas a alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, juntamente com secretários de outras pastas, visitou ontem (14) o novo parquinho infantil instalado na Escola Municipal Neman Sahyun, que fica no Conjunto Ruy Virmond Carnascialli, região norte de Londrina. Esta é a primeira unidade escolar da rede municipal a receber as estruturas que atenderão um total de 121 locais, entre escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

Os novos parquinhos infantis vêm para aprimorar o ambiente escolar no que diz respeito a equipamentos voltados para os momentos de diversão, convivência e brincadeiras entre as crianças, oferecendo estruturas novas, mais seguras, acessíveis e bonitas. Várias unidades escolares já começaram a receber os equipamentos, sendo que cerca de 20 estão previstas para serem atendidas no decorrer das próximas semanas.

Ao todo, o investimento aplicado pela Secretaria Municipal de Educação, para essa finalidade, é de R$ 4.542.959,16. O recurso é proveniente do pacote financeiro de R$ 102 milhões para investimentos e obras na Educação de Londrina, anunciado no último dia 8 pelo prefeito Marcelo Belinati. Este montante será utilizado para a construção de 13 novos prédios, reformas de todas as escolas da rede, instalação de parquinhos e compra de mais equipamentos.

O cronograma prevê, para os próximos meses, a instalação de 162 playgrounds infantis, com diferentes modelos para atender crianças de 2 até 5 anos, e de 6 até 12 anos. Deste total, foram comprados 65 parquinhos no modelo com três torres (12 anos), 53 com três torres (5 anos), 24 com duas torres (5 anos) e mais 20 com duas torres (12 anos). As aquisições somam R$ 3.008.312, 21 em investimento e a distribuição dos itens será feita conforme a área e espaço que cada unidade escolar possui.

Outros R$ 997.286,95 são disponibilizados para a compra do piso emborrachado que serve aos parquinhos, totalizando 5.305 unidades. Completam os recursos mais R$ 491.010,00 para as estruturas de balanço infantil, sendo 75 com dois lugares (5 anos), 75 com dois lugares (12 anos) e ainda 75 acessíveis para cadeirantes.

Entre os playgrounds há componentes como escorregadores simples e em túnel, jogos interativos, escadas, barras protetoras e cobertura. O valor total do parquinho da Escola Municipal Neman Sahyun é de R$ 44.010,00.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, expressou ânimo e felicidade ao comemorar a aplicação de cerca de R$ 4,5 milhões para a aquisição dos parquinhos e brinquedos infantis. “É um trabalho muito legal, que abrange todas as escolas municipais e CMEIs da rede, estamos contentes em ver a primeira escola sendo contemplada. Os itens comprados pela Educação incluem balanços adaptados para crianças que usam cadeira de rodas, sendo este outro fator importante. A motivação é grande em proporcionar um espaço adequado para as crianças brincarem, em estruturas de qualidade, sendo que todos os parquinhos cumprem os requisitos necessários e são certificados, trazendo mais segurança às crianças. Serão ambientes para brincadeiras a atividades orientadas que abrem várias possibilidades, tanto para professores de sala de aula como para os de educação física. É algo ainda mais importante em um momento em que estamos retomando as aulas presenciais após dois anos de pandemia e restrições”, destacou.

Já a diretora da Escola Municipal Neman Sahyun, Regiane de Souza Gomes, enfatizou que essa é a primeira vez que a unidade, existente há mais de 40 anos, conta com um parquinho infantil. A escola atende 330 alunos, do P4 ao 5º ano. “Trata-se de uma aquisição muito importante para nós, significa muito porque nunca tivemos um parque como este, é um sonho concretizado. O espaço é maravilhoso e permite que as crianças possam interagir entre si, é uma forma de aprendizagem interativa, sempre quisemos ter essa área para os alunos aprenderem e se divertirem. Temos agora parquinhos adaptados para as crianças menores até as maiores. As turmas terão um horário específico para visitar e utilizar estes ambientes, sempre acompanhados e monitorados pelos professores”, celebrou.

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, também esteve presente na visita à escola e conheceu o novo ambiente do parquinho. “Este projeto da Secretaria Municipal de Educação é muito bacana, vem ocorrendo desde o início da gestão do prefeito Marcelo Belinati, com o intuito de dotar as escolas e creches da rede municipal com equipamentos, brinquedos e áreas lúdicas. Isto é fundamental para que as crianças se sintam mais felizes e confortáveis no ambiente escolar e possam se desenvolver melhor. Essa é uma carência que a cidade tem e agora milhares de crianças serão beneficiadas. É importante que haja todo um cuidado com o uso e manutenção dos parquinhos, para que eles possam ter bastante tempo de duração”, comentou.

Para o presidente da FEL, Marcelo Oguido, os parquinhos são ferramentas que ajudam no crescimento saudável das crianças, também podendo auxiliar nas práticas esportivas. “Como a iniciação no esporte envolve atividades e movimentos que são realizados em brincadeiras, estimulando equilíbrio, lateralidade, coordenação e tempo de reação, entre outros pontos, os parquinhos têm também essa função importante. As crianças agora terão ambientes de maior qualidade para poder brincar com segurança. Este é um ótimo projeto e parabenizo a Educação e as escolas da rede municipal beneficiadas”, disse.

NCOML