Londrina: Aberto teste seletivo para contratação temporária de professores

Inscrições vão até o próximo dia 24, no portal www.londrina.pr.gov.br ; serão contratados professores do Ensino Fundamental, Educação Infantil e de Educação Física

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), abriu, na segunda-feira (10), Teste Seletivo Simplificado para contratar, por período determinado, docentes para a rede municipal de educação. Serão selecionados professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, de Educação Infantil e Educação Física. Ao todo, estão abertas 201 vagas temporárias entre os três cargos. As remunerações vão de R$ 2.835,40 a R$ 3.861,55.

A finalidade da seleção é suprir a ausência de servidores efetivos que estão afastados de sua função por algum motivo. A SMRH é a responsável pela organização, realização e supervisão do teste, que será acompanhado pela Secretaria Municipal de Educação (SME).

O Edital nº 086/2019, que reúne todas as informações sobre o teste, está disponível para acesso no Jornal Oficial do Município, edição nº 3.812, pelo Portal da Prefeitura – www.londrina.pr.gov.br . As inscrições poderão ser feitas de 11 a 24 de junho, somente via internet, neste mesmo endereço eletrônico. Os candidatos poderão acompanhar a lista de datas referentes ao processo de seleção neste link.

Para professores de docência nas séries iniciais do Ensino Fundamental estão abertas 161 vagas no total, com carga horária de 20 horas semanais. São 13 vagas para professor de Educação Infantil, que terão carga de 30 horas por semana. E 27 vagas são ofertadas para professores de Educação Física – 20 horas semanais. Há vagas de ampla concorrência, para afro-brasileiros e pessoas com deficiência.

A contratação dos professores será feita para atender a necessidade temporária da Prefeitura, mediante contrato administrativo provisório, com fundamento na Lei Municipal nº 6.387/1995 e alterações posteriores. Tanto o período de validade do teste como a duração do contrato firmado será de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, conforme as necessidades da administração municipal.

Será feita, unicamente, a aplicação de Prova de Títulos referentes à escolaridade e tempo de serviço. A data de entrega dos títulos está marcada para 28 de junho, feriado municipal de Sagrado Coração de Jesus, quando a Secretaria Municipal de Recursos Humanos estará aberta, exclusivamente, para essa finalidade. Os candidatos deverão protocolar seus comprovantes pessoalmente, ou por intermédio de procurador legalmente constituído, na Prefeitura de Londrina, das 8 às 18 horas.

A homologação do resultado final do teste seletivo está prevista para o dia 23 de julho. Os candidatos aprovados começam a ser convocados a partir desta data, para a aceitação da vaga e posterior realização de exames médicos. A previsão de início dos trabalhos é para o dia 2 de setembro.

O teste seletivo tem fundamento nas Lei Municipal nº 6.387/1995 e alterações até a Lei Municipal nº 11.261/2011.