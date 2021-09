Londrina: Cadastro on-line para matrícula de alunos de 4 a 6 anos já está disponível

Processo será feito exclusivamente pelo Portal da Prefeitura; são esperados 15 mil cadastros, sendo metade de novos estudantes

Começou na segunda-feira (13) o cadastro on-line para matrículas na rede municipal em 2022, para crianças que irão completar 4, 5 e 6 anos até o dia 31 de março de 2022. O trâmite é anual, porém, pela primeira vez, o cadastro será realizado pela internet do início ao fim. De forma conjunta, as secretarias municipais de Planejamento, Orçamento e Tecnologia (SMPOT) e Educação, desenvolveram o site exclusivo onde pais e responsáveis devem cadastrar as crianças que serão matriculadas nas turmas de P4, P5 e 1° ano de 2022.

O site da Chamada Pública Escolar já está disponível para acesso no Portal da Prefeitura de Londrina, link www.londrina.pr.gov.br/matriculas2022, e o período para cadastro desses alunos encerra em 30 de setembro.

A secretária municipal de Educação, Maria Teresa Paschoal de Moraes, conta que são esperados cerca de 15 mil cadastros. “Para estudar na rede municipal no ano que vem, crianças que farão 4, 5 ou 6 anos até dia 31 de março de 2022 têm que ser cadastradas, independente se já são alunos da rede municipal ou não. Depois de recebermos esses dados, vamos organizar nossa estrutura, ver quantas salas são necessárias, quantas turmas, para acomodar todos esses alunos”, detalhou.

As famílias serão avisadas em novembro, pelo mesmo site, sobre qual unidade a criança será matriculada. Para isso, basta consultar o QR Code fornecido no comprovante de cadastro, a partir do dia 17 de novembro, que fará o direcionamento ao site.

O site para cadastro de matrículas do P4 ao 1° ano foi elaborado pela equipe da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia.

De acordo com o secretário da pasta, Marcelo Canhada, o maior diferencial desse trabalho é que não há necessidade de comparecer presencialmente na escola municipal ou creche para garantir a vaga escolar.

“Essa é mais uma ação da SMPOT, por meio da DTI, com o objetivo de facilitar a vida do londrinense. Assim como atuamos no cadastro e agendamento da vacinação Covid-19, no parcelamento on-line do IPTU e adesão ao Profis 2021, tivemos o mesmo empenho para aprimorar o cadastro dos alunos que serão matriculados na rede municipal. Antigamente, muitos pais passavam a noite e dormiam na frente da escola onde queriam matricular seus filhos, e hoje isso não é mais necessário. Pela internet, é feito o cadastro e no mesmo site será indicada a matrícula, de forma rápida e segura”, disse Canhada.

Outra novidade é que, além de priorizar o direcionamento pelo endereço, irmãos poderão ser encaminhados para a mesma unidade escolar. No site, ao fazer o cadastro, os pais e responsáveis devem indicar se a criança possui algum irmão já matriculado na rede municipal e em qual escola ou creche ele está. O objetivo é viabilizar que essa família frequente a mesma unidade, desde que haja vagas nas turmas que vão receber essas crianças.

Como funciona

Os pais ou responsáveis precisam informar o número da Certidão de Nascimento da criança, ou Registro Nacional do Migrante (em caso de estrangeiros). Em seguida, os alunos que já são matriculados na rede municipal terão os dados divulgados na tela, e basta confirmar se a criança permanecerá na mesma unidade ou não.

O cadastro de crianças que não estão na rede municipal deve ser preenchido informando o endereço completo de residência mais dados pessoais do responsável. Ao final, é emitido o comprovante do cadastro.

Todas essas informações serão compiladas de forma a direcionar, por meio do georreferenciamento feito pelo Siglon, a efetivação da matrícula na unidade escolar mais próxima da residência. Cada uma das 179 unidades de ensino da rede, que abrange escolas municipais, Centros de Educação Infantil municipais (CMEIs) e filantrópicos conveniados (CEIs), possui uma região de abrangência para abarcar as crianças cadastradas que estão nesse território.

Feito o direcionamento por georreferenciamento, as equipes da Secretaria Municipal de Educação vão analisar o porte das escolas, quantas turmas são necessárias, fazendo os ajustes necessários para que todos esses alunos sejam matriculados. No período de 17 a 19 de novembro, as informações das matrículas serão fornecidas pelo site www.londrina.pr.gov.br/matriculas2022. Após agendar um horário na unidade indicada, pais e responsáveis devem comparecer com os documentos exigidos em mãos para efetivar essa matrícula.

NCPML