Londrina: Câmara lança programa para visitas de escolas

Podem participar estudantes da segunda etapa do ensino fundamental e do ensino médio. Visitas serão às segundas-feiras pela manhã

Durante a sessão ordinária de hoje (14), a Câmara Municipal de Londrina fará o lançamento oficial do programa Escola na Câmara, cujo objetivo é promover visitas guiadas de instituições de ensino públicas e privadas à sede do Legislativo, para que os estudantes conversem com os vereadores e conheçam as funções da Casa e o local onde ocorrem as votações dos projetos de lei e de outras proposições. Segundo o presidente da Câmara, vereador Ailton Nantes (PP), a iniciativa é parte de um conjunto de ações para socializar as atividades e atribuições do Legislativo Municipal.

O programa é voltado a estudantes da segunda fase do ensino fundamental (5º a 8º ano) e do ensino médio. Foram desenvolvidos dois roteiros, conforme a etapa de escolaridade dos alunos, com os conteúdos programáticos elaborados em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e o Núcleo Regional de Educação do Paraná. Aos estudantes do 9º ano do ensino fundamental será apresentado o mesmo roteiro do ensino médio, pela proximidade dos conteúdos com o que é trabalhado pelos professores em sala de aula.

O tour terá duração aproximada de 1h30 e começará no painel histórico instalado no hall de entrada do prédio do Legislativo. Depois de conhecerem um pouco da história da Câmara, os estudantes receberão informações sobre a importância da participação popular, as funções de um vereador, a rotina parlamentar e os procedimentos da casa legislativa. Os alunos também conhecerão os espaços físicos da Casa e ao final da visita participarão de uma conversa com dois vereadores.

Nantes explica que até agora as visitas eram feitas por convites e pedidos avulsos, sem um programa institucional e um roteiro unificado. Com o programa, a ideia é garantir a pertinência dos conteúdos ao que os alunos aprendem na escola. “A participação popular é fundamental na aproximação da comunidade com a Câmara. O desconhecimento ainda é significativo com relação às funções do legislador, e isso confunde o público em eventuais avaliações do trabalho da Câmara”, afirma o presidente do Legislativo.

As visitas podem ser agendadas por qualquer instituição de ensino, pública ou privada, pelo telefone 3374-1275. O programa é desenvolvido preferencialmente às segundas-feiras pela manhã.

Asimp/CML