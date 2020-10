Londrina: Chamada Pública Escolar encerra segunda-feira

Mais de mil alunos ainda não estão inscritos para cursar o ano letivo de 2021 na rede municipal de ensino; cadastro é feito totalmente pela internet

Os pais e responsáveis por mais de mil alunos têm até a próxima segunda-feira (19) para responderem à Chamada Pública Escolar. A expectativa da Secretaria Municipal de Educação (SME) era que 15 mil estudantes estivessem cadastrados para cursar o ano letivo de 2021 na rede municipal de ensino. Porém, até a manhã dessa sexta-feira (16), apenas 13.866 crianças tiveram o cadastro confirmado.

Para a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, apesar da divulgação do chamamento, este ano, o cadastro está abaixo do esperado para o momento. “Os pais e responsáveis precisam se atentar aos prazos, porque estamos nos últimos dias para eles responderem ao Chamamento Público Escolar. Esperávamos mais de 15 mil alunos e estamos com menos de 14 mil”, ressaltou a secretária da pasta.

O chamamento é obrigatório para aqueles que já estavam matriculados na rede pública municipal e para quem ingressará pela primeira vez no atendimento escolar público. O público-alvo são as crianças que irão completar quatro, cinco ou seis anos de idade, até 31 março de 2021. Elas concorrerão a uma vaga nas turmas de P4, P5 e 1º ano.

Até o momento, 3.817 alunos responderam ao chamamento para cursar o P4, outros 4.829 para o P5 e 5.220 para o 1º ano, totalizando 13.866. Segundo o gerente de Matrícula e Documentação Escolar da SME, Junior Cesar Dias de Jesus, os pais ou responsáveis que confirmaram a permanência na mesma unidade escolar para o ano letivo de 2021 já concluíram todo o processo e estão com a rematrícula dos filhos definida.

Como proceder

Quem ainda não respondeu ao chamamento deve fazê-lo até às 23h59min da próxima segunda-feira (19), pela página da internet criada para isso. (CLIQUE AQUI). É possível acessar o endereço eletrônico usando um computador, tablet ou smartphone conectado à internet. Neste endereço eletrônico é preciso preencher os dados corretamente, visto que as informações ajudarão na distribuição dos estudantes conforme o sistema de georreferenciamento.

Público-alvo

As crianças que devem ser cadastradas, neste momento, devem seguir o cronograma de idade abaixo:

P4 – Crianças nascidas a partir de 01/04/2016 a 31/03/2017

P5 – Crianças nascidas a partir de 01/04/2015 a 31/03/2016

1º ano – Crianças nascidas a partir de 01/04/2014 a 31/03/2015

Documentos necessários

As informações declaradas no ato da inscrição da Chamada Pública devem ser comprovadas mediante a apresentação dos documentos originais e as cópias. Não havendo comprovação dos dados informados, a matrícula não será finalizada na unidade. Para fazer o cadastro é preciso informar no formulário os seguintes dados:

• Número de inscrição da Certidão de Nascimento ou número de inscrição do Registro Nacional Migratório (para estrangeiros)

• Número de inscrição da fatura da Copel em nome do responsável

• Número de inscrição da fatura da Sanepar em nome do responsável

• CPF do responsável

Carta Matrícula

Após a finalização do Chamamento Público Escolar será aberta a consulta à Carta Matrícula. Ela estará disponível durante uma semana, de 16 a 20 de novembro, e será feita pela internet, no mesmo site utilizado para o chamamento (clique aqui).

Na Carta Matrícula, os pais são informados sobre o local onde estudarão as crianças em 2021. Aqueles que tiverem alguma dúvida poderão entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, no setor de matrícula e documentação escolar, de segunda a sexta-feira, pelos telefones (43) 3375-0235, 3375-0236, 3375-0237, 3375-0102 ou 3375-0242.

Apresentação de documentos

Na sequência, será necessária a apresentação dos documentos, que será realizada de 23 de novembro até 4 de dezembro, ou seja, durante duas semanas. Os pais deverão comparecer na unidade escolar indicada na Carta Matrícula. Eles deverão levar os documentos originais e as cópias para conferência dos dados. Devido às medidas preventivas em decorrência da pandemia do Coronavírus, antes de se direcionar às escolas os adultos deverão agendar um horário para o atendimento. Todas as informações necessárias para isso estarão na Carta Matrícula.

NCPML