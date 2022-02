Londrina: Dois mil alunos da rede municipal vão participar do Proerd em 2022

Aula inaugural, na manhã desta sexta-feira (25), abriu a primeira fase do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que vai atender 820 alunos em oito escolas municipais

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC) da Polícia Militar (PM) do Paraná, retomou o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) em oito escolas municipais, de forma presencial. Ontem(25), houve uma aula inaugural na Escola Municipal Leonor Maestri de Held.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, representando o prefeito Marcelo Belinati, e a equipe do BPEC, estiveram presentes. Os bonecos do Programa VIDA, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, também participaram.

Nesta primeira fase, serão atendidas 30 turmas de 5º ano do Ensino Fundamental, totalizando 820 alunos. Participarão as escolas municipais: Atanázio Leonel; América Sabino; Salin Aborihan; Nair Auzi Cordeiro; Zumbi dos Palmares; Noemia Alaver Garcia Malanga; David Dequech; e Leonor Maestri de Held.

Estão previstas 10 aulas, com ênfase em temas que tratam sobre o uso de drogas, incluindo os riscos e consequências, a importância da comunicação, bullying, entre outros. As aulas serão ministradas por policiais militares voluntários, capacitados pedagogicamente. Para a realização das aulas, a Prefeitura de Londrina distribui um material pedagógico para cada aluno, que são livros que contém informações sobre os temas do Proerd, e camisetas na formatura. Ao todo, foram impressas 5 mil cópias do livro.

Após a finalização do curso, haverá uma formatura, prevista para acontecer no final de maio, reunindo todos os alunos participantes, comunidade, escolas e a Polícia Militar do Paraná. Na sequência, inicia-se a segunda e terceira fase do programa, com previsão de contemplar 2 mil alunos em 2022.

O lema do Proerd é “Manter Nossas Crianças Longe das Drogas”. O objetivo da iniciativa é capacitar os alunos a fim de que eles tenham habilidades para a tomada de boas decisões, ajudando-os a conduzir suas vidas de maneira segura e saudável. O programa visa construir um mundo no qual os jovens estejam capacitados para respeitar os outros e ter uma vida livre do uso de drogas, da violência e de outros comportamentos perigosos.

A secretária de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, destacou a importância da iniciativa e lembrou que o município ficou dois anos sem a execução do Proerd, por conta da pandemia da Covid-19, tendo a sua última edição realizada em 2019. “É uma alegria poder retomar o programa, pois todos os trabalhos que tratam de temas como respeito e afeto fazem mais sentido ainda após a pandemia. O Proerd atende uma necessidade muito grande das crianças que estão vivendo este momento de extrema ansiedade, retornando as aulas presenciais após muito tempo em casa. É muito importante que elas recebam esse tipo de orientação”, apontou.

Para o secretário Canhada, a educação é um instrumento de transformação da vida das pessoas. “É muito importante que o conceito de não fazer uso de violência e de drogas seja ensinado também nas escolas. Esse programa é fantástico, tem todo o apoio do prefeito Marcelo Belinati e das secretarias municipais, pois ele pode fazer a diferença na vida das crianças. Parabenizo a Polícia Militar do Paraná e a Secretaria de Educação pela iniciativa”, ressaltou.

A subcomandante da 4ª Companhia do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, a tenente Yullie Garib Prandel, que também esteve presente na escola, acompanhada pelo tenente Renan Rodrigues do Prado, explicou que o objetivo do Proerd é capacitar as crianças para que elas possam tomar decisões de maneira técnica. “O policial não determina, para os alunos, o que é certo ou errado. Ele ensina o aluno a tomar suas próprias decisões, analisando cada situação de maneira técnica. Apesar do Programa ser sobre drogas e violência, ele acaba abrangendo outras áreas, pois a partir do momento em que a criança aprende a tomar decisões de maneira técnica, ela pode aplicar isso em todas as áreas de sua vida”, expôs.

O diretor da Escola Municipal Leonor Maestri de Held, Valteir Bazzoni Júnior, disse que o Proerd reforça valores muito importante para a vida dos alunos. “As crianças precisam receber estes valores ao longo de toda a vida. Nós percebemos a admiração dos alunos pelos policiais que ministram as aulas e, com certeza, isso fará a diferença na vida pessoal destas crianças”, enfatizou.

O aluno do 5º ano, Cesar Henrique Gusto da Silva, de 9 anos, que assistiu a primeira aula do Programa nesta manhã, se disse muito satisfeito com as informações que recebeu. “Achei muito legal, porque o programa nos ensina a não fazermos coisas más, como agredir o próximo ou fazer uso de drogas. Também a respeitar o lugar que nós vivemos, a nossa família, os amigos, e ter responsabilidades”, afirmou.

O Proerd é a adaptação brasileira do programa norte-americano Drug Abuse Resistence Education – D.A.R.E., surgido em 1983. No Brasil, o programa foi implantado em 1992, pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e hoje é adotado em todo o Brasil.

