Londrina: Educação abre chamamento público escolar para 2021

Novidade deste ano é a realização do cadastro via internet, sem que os pais e responsáveis precisem sair de casa para matricularem os alunos

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que está aberto o chamamento público escolar para o ano letivo de 2021. A novidade deste ano é que os pais e responsáveis pelos alunos podem fazer o cadastro totalmente pela internet, sem precisar sair de casa.

O chamamento permanecerá aberto até o dia 10 de outubro deste ano. Ele é necessário para as crianças que estudarão em turmas do P4, P5 e 1º ano em 2021. Para isso, o cadastro pode ser efetuado acessando o site oficial da Prefeitura de Londrina, no banner Chamada Pública, localizado na lateral direita da página ou diretamente clicando aqui.

Cerca de 16 mil crianças devem ser cadastradas para o próximo ano letivo. Segundo a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, tudo está sendo feito para garantir tranquilidade aos pais e responsáveis pelas crianças e evitar aglomeração nas unidades escolares. “Estamos fazendo esse processo para organizar a rede municipal de ensino para 2021. É necessário que todos os pais, com filhos que farão 4, 5 ou 6 anos até 31 de março de 2021, e que queiram estudar na rede municipal participem desse chamamento. Até novembro, eles precisarão confirmar a matrícula, mas até lá esperamos que tudo esteja mais calmo e será feito mediante agendamento, para evitarmos aglomeração”, explicou.

O gerente de Matrícula e Documentação Escolar da SME, Junior Cesar Dias de Jesus, explicou que, no caso dos alunos novos é preciso acessar o link na página da Prefeitura. O mesmo caminho deve ser seguido pelos pais e responsáveis que desejam mudar o filho de escola, seja porque a unidade não oferece o ano que a criança cursará ou por outro motivo. Caso eles desejem outra unidade escolar em 2021, eles precisam seguir as orientações contidas no mesmo link e devem continuar o procedimento, para depois terem acesso à carta matrícula.

Para as crianças que já frequentam a rede municipal de ensino, a Secretaria de Educação encaminhou o QR-CODE e um link para os pais, por meio das direções escolares. Através desse link ou QR-CODE, o preenchimento dos dados é facilitado, pois já foi previamente escrito pelos profissionais da educação, dando mais agilidade aos pais, que não necessitarão preenchê-los novamente. Desse modo, o procedimento é mais rápido e simples e, ao final, o aluno já estará com a vaga garantida. “A rede pública está preparada para receber esses alunos, mas é preciso que os pais e os responsáveis pelas crianças se atentem aos prazos e façam o cadastro pela internet, usando um computador, tablet ou smartphone”, explicou o gerente.

Público-alvo

As crianças que devem ser cadastradas, neste momento, devem seguir o cronograma de idade abaixo.

P4 – Crianças nascidas a partir de 01/04/2016 a 31/03/2017

P5 – Crianças nascidas a partir de 01/04/2015 a 31/03/2016

1º ano – Crianças nascidas a partir de 01/04/2014 a 31/03/2015

Documentos necessários

As informações declaradas no ato da inscrição da Chamada Pública devem ser comprovadas mediante a apresentação dos documentos originais e as cópias. Não havendo comprovação dos dados informados, a matrícula não será finalizada na unidade. Para fazer o cadastro é preciso informar no formulário os seguintes dados:

• Número de inscrição da Certidão de Nascimento ou número de inscrição do Registro Nacional Migratório (para estrangeiros)

• Número de inscrição da fatura da Copel em nome do responsável

• Número de inscrição da fatura da Sanepar em nome do responsável

• CPF do responsável

Ajuda

Os cidadãos que tiverem alguma dificuldade para acessar a internet ou que não tenham um equipamento eletrônico para isso, poderão telefonar na unidade escolar mais próxima de sua residência (clique aqui para ter acesso a lista de contatos das unidades escolares). Isso porque, todas as escolas municipais e filantrópicas estarão abertas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para ajudar aqueles que tiverem dificuldades no preenchimento dos dados.

Basta que o cidadão telefone na escola e agende um horário para o atendimento, para não gerar filas ou aglomeração de pessoas, conforme preveem as medidas preventivas ao coronavírus. É possível esclarecer dúvidas pelo no setor de Matrícula e Documentação Escolar, pelos telefones (43) 3375-0235, 3375-0236, 3375-0237, 3375-0102 ou ainda 3375-0242.

Vagas remanescentes

Aqueles que não responderem ao chamamento público escolar no período de 10 de setembro a 10 de outubro, concorrerão as vagas que sobrarem para o ano letivo de 2021. A Chamada Pública Escolar é um período de procedimento obrigatório, que considera o cadastro por georreferenciamento, para todos os alunos que irão frequentar a rede pública municipal em 2021. A consulta à Carta Matrícula deverá ser realizada pelo mesmo link na página da Prefeitura. Ela estará disponível no período de 09 a 13 de novembro de 2020.

Da mesma maneira, os novos alunos, que farão o primeiro ingresso na vida escolar pública municipal, deverão acessar o link informado e declarar as informações solicitadas para concluir a inscrição no processo e, desta forma, se inscreverem na chamada pública. Para a efetivação da matrícula daqueles que optarem pelo georreferenciamento, os pais e responsáveis deverão comparecer na unidade indicada no período de 16/11 a 30/11, para a apresentação dos documentos necessários (originais e cópias), mediante agendamento eletrônico prévio, seguindo as orientações contidas na carta matrícula.

Os cadastros para os interessados em vagas na Educação Infantil, que contempla crianças de zero a 3 anos de idade seguem sendo realizados, a qualquer tempo, através de atendimento presencial na Central de Vagas. Para isso, também é preciso agendar um horário de atendimento, evitando filas e aglomerações. Para falar com a Central de Vagas basta telefonar para 3375-022 ou 3375-0282 ou ainda acessar o site da central (clique aqui).

