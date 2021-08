Londrina firma parceria com a Escola Nacional de Administração Pública

Iniciativa permitirá ofertar os cursos Escola de Governo de Londrina diretamente na plataforma da Enap, ampliando o alcance das formações ofertadas pela Prefeitura em âmbito nacional

A Escola de Governo de Londrina (EGL) firmou uma parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), entidade vinculada ao Ministério da Economia do Brasil que é referência em cursos ofertados para qualificação do servidor público nas mais diferentes áreas, sobretudo na de Gestão Pública. Londrina é a primeira cidade do Paraná a firmar parceria com a Enap.

Para celebrar o colaboração, foi realizada uma solenidade, na terça-feira (3), na sede da Enap, em Brasília/DF, com a presença do presidente da Escola Nacional de Administração Pública, Diogo Costa; e do secretário municipal de Governo de Londrina, Alex Canziani, que fez toda a articulação para que a iniciativa fosse concretizada.

Na sequência, Canziani participou de uma reunião com o diretor da Enap, Paulo Marques, para elaborar futuros projetos de formação que acontecerão entre as duas escolas. Entre estes projetos, está previsto um seminário sobre Gestão Pública, que deve acontecer no final deste ano ou no início de 2022. “Com essa parceria, a EGL poderá ofertar alguns dos seus cursos diretamente na plataforma da ENAP, ampliando o alcance das formações ofertadas pela EGL em âmbito nacional”, destacou o secretario Alex Canziani.

Alguns cursos que serão disponibilizados pela EGL diretamente na plataforma da Enap, que atende milhões de brasileiros, já estão em andamento. A primeira capacitação da Prefeitura de Londrina nesta plataforma será “Brigada da Pandemia da Covid-19 – Retorno Seguro às Aulas presenciais”. A Escola de Governo de Londrina está finalizando os últimos ajustes para disponibilizar o curso, de autoria da Secretaria Municipal de Educação (SME). Ele foi elaborado por servidores da SME, coordenados pela gerente de Formação Continuada, Viviane Perez Barbosa.

A diretora da EGL, Andrea Belucci, contou que, para firmar a parceria com a Enap, é necessário atender uma série de requisitos exigidos pela entidade e que Londrina atendeu a todos. “A parceria viabilizará também o acesso dos servidores municipais aos cursos da ENAP e a eventos que serão promovidos pelas duas escolas”, ressaltou.

Sobre a Enap

A Escola Nacional de Administração Pública existe há mais de 30 anos desempenhando um papel ímpar de inovar a cultura da administração pública e de acelerar a transformação no ensino, na gestão organizacional, digital, social ou econômica. Sua missão é desenvolver competências de servidores públicos para aumentar a capacidade de governo na gestão das políticas públicas. Em 2020, a Enap emitiu 783 mil certificados de conclusão, realizou 800 mil capacitações e 891 mil matrículas.

