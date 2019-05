Londrina: II Workshop Direito e Inovações Tecnológicas acontece nos dias 29 e 30 de maio

O II Workshop CASD - Direito e Inovações Tecnológicas está com inscrições abertas. O evento é organizado pelos alunos do Centro Acadêmico Seis de Dezembro, em parceria com o Grupo de Pesquisa em Direito e Inovação na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) Câmpus Londrina.

Hoje, 29 de maio, às 19h, começa o workshop “LGPD: Direito e Segurança da Informação”, conduzido pela professora Patrícia Eliane da Rosa Sardeto, docente e pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Direito e Inovação Tecnológica da PUCPR- Câmpus Londrina, e o advogado Josélio Jorge Teider, sócio do GARLIX Software para Redes e Segurança da Informação. Na mesma noite, às 20h45, o workshop continua com o tema “Crimes Cibernéticos’ com o delegado da Polícia Federal de Londrina, Vinícius Zangirolani.

Já amanhã, 30 de maio, também às 19h, o workshop sobre o tema “Startups” será conduzido pelo coordenador da Aceleradora Hotmilk da PUCPR Câmpus Londrina, Cristiano Teodoro Russo, também presidente do Grupo SALUS, Mentor no Founder Institute Londrina + Maringá e Membro na Redfoot Community. Junto com ele, ministra o workshop o advogado com atuação no setor de Tecnologia, Eduardo Porto Vieira Jabur, sócio da Smart Law Consultoria, cofundador do Legal Hackers Londrina, idealizador e professor do “Curso Presencial de Direito para Startups”.

Em seguida, às 20h45, a discussão é sobre “Blockchain e Robotização: inovações nas relações jurídicas”, com os professores Claudine Aparecido Terra e Henrico César Tamiozzo, ambos pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Direito e Inovação Tecnológica da PUCPR Câmpus Londrina.