Londrina inaugura novo Centro Municipal de Educação Infantil

Espaço conta com quase 160 alunos, que estão matriculados desde o início deste ano letivo

Os moradores da região sul receberam ontem (10) mais uma nova obra da Prefeitura de Londrina. Inaugurado no domingo, às 9 horas, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dirce De Almeida Barros Baptista, fica localizado na Rua Ernesto de Souza Guedes esquina com Rua Nápoles.

O local atende a 157 crianças, divididas em sete turmas, que vão do C1 ao P4. Segundo a secretária municipal de Educação, Maria Tereza de Moraes, as atividades escolares já estão em funcionamento desde fevereiro deste ano, porém com a pandemia, elas estão acontecendo de forma remota. “As crianças já estavam matriculadas quando as aulas foram suspensas por isso elas continuam recebendo conteúdos on-line. Tínhamos a previsão de entregar cinco Pró-infância com a ajuda dos recursos do governo federal. Começamos em outubro de 2018 e estamos entregando agora todas funcionando. São 600 novas vagas para as famílias que terão oportunidade de acesso à educação infantil”, disse a secretária.

São atendidas nesta unidade, os moradores dos seguintes locais: Jardim José Bastos, Olaria, Piza, Vale Azul, Neman Sahyun e João Batista de Almeida. Para isso, a estrutura conta com cinco salas de aula, sala para direção escolar, coordenação, secretaria, berçário, lactário, solário, cozinha, refeitório e estacionamento para os funcionários. Tudo distribuído em um terreno de 3.084,54 metros quadrados e em uma estrutura de 890,33 metros quadrados.

Durante a visita ao CMEI, o prefeito Marcelo Belinati lembrou que a obra faz parte de uma conjunto de ações pensadas e executadas para melhorar a educação no município. “Londrina tinha uma demanda muito grande reprimida em vagas de creches. Isso faz parte de um conjunto de ações que tomamos para minimizar esse problema. Criamos a Central de Vagas, reorganizamos o sistema, vimos quantas vagas exatamente faltavam, contratamos professores, aumentamos o número de salas de aulas e estamos construindo mais escolas”, lembrou.

A empresa responsável pela obra foi a Torres Novas Construtora Eireli, que recebeu o equivalente a R$2.011.090,50. Do montante total, R$ 1.464.719,51 advém do governo federal, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o restante R$ 541.991,51 são dos cofres públicos municipais.

Homenageada

O Centro Municipal de Educação Infantil Dirce de Almeida Barros Baptista recebe o nome de uma das pioneiras de Londrina. Dona Dirce nasceu em 12 de novembro de 1930, vindo a se mudar para Londrina em 1938, com 8 anos de idade, junto com seus familiares. A família era de Olímpia, interior de São Paulo. Em sua maioridade, a homenageada casou-se com Hamilton Braga Pereira Baptista com quem teve quatro filhos. Foi professora por mais de 30 anos e amava sua profissão. “Minha avó dedicou a vida toda dela à educação, às crianças e aos adolescentes. Foi uma vida sempre pensando no próximo. Acredito que se ela estivesse aqui hoje ficaria muito feliz com a homenagem”, disse o deputado federal e neto de dona Dirce Baptista, Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro.

NCPML