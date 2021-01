Londrina: Maratona oferece cursos gratuitos de flauta doce e acordeom

Duas professoras de São Paulo vêm a Londrina para ministrar cursos na sexta edição da Maratona Flauta e Fole: Helenice Villar Rosa vai dar aulas para turmas de flauta doce e acordeom entre os dias 11 e 15 de janeiro (das 19hs às 21hs).

No dia 17 (das 9hs às 17hs), ela ganha a companhia de Renata Pereira para trabalhar em aulas individuais e em grupo.

As aulas serão presenciais, seguindo todos os protocolos de segurança determinados pelas autoridades sanitárias. As vagas são limitadas, dirigidas a alunos a partir de cinco anos. Renata Pereira é doutora pela USP e flautista do Quinta Essentia Quarteto, com quem já se apresentou pela Europa, Estados Unidos, China, Namíbia e Austrália, entre outros. Helenice Villar é diretora da Escola de Música Klavier de Educação Musical - Centro Suzuki de São Bernardo do Campo.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail flautaefole@gmail.com ou pelo link https://forms.gle/cLFgnJVEk2vnNRns6.

As aulas ocorrem na Congregação Concórdia de Londrina (R. Ribeirão Preto, 230 - Jd. San Remo). Mais informações com Luciana Schmidt dos Santos, coordenadora da Maratona Flauta e Fole, pelo telefone (43) 98426-9683.

Ranulfo Pedreiro/Asimp