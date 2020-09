Londrina: Matrícula escolar recebe mais de 9 mil cadastros

Pais e responsáveis devem se atentar às datas para não perder o prazo do chamamento escolar

Em menos de 15 dias, a Secretaria Municipal de Educação (SME) recebeu mais de 9 mil cadastros de alunos interessados na matrícula escolar na rede municipal de ensino de Londrina. Destes, 4.811 são estudantes que fizeram a rematrícula e o restante, 4.391 são interessados em ingressar pela primeira vez na rede pública ou que desejam mudar de unidade escolar dentro da própria rede.

O chamamento público escolar abriu no dia 10 deste mês e permanecerá recebendo as inscrições até o dia 10 de outubro. Ele é necessário para as crianças que estudarão em turmas do P4, P5 e 1º ano em 2021, ou seja, a matrícula escolar deve ser feita por todos os pais, com filhos que farão 4, 5 ou 6 anos de idade até 31 de março de 2021. Para facilitar, os pais podem seguir o cronograma abaixo:

• P4 – Crianças nascidas a partir de 1º de abril de 2016 a 31 de março de 2017.

• P5 – Crianças nascidas a partir de 1º de abril de 2015 a 31 de março de 2016.

• 1º ano – Crianças nascidas a partir de 1º de abril de 2014 a 31 de março de 2015.

Como matricular o aluno

Para fazer o cadastro é preciso acessar o site oficial da Prefeitura de Londrina, no banner Chamada Pública, localizado na lateral direita da página ou clicando aqui.

Os responsáveis pelas crianças que já frequentam a rede municipal de ensino devem acessar o QR-CODE ou o link encaminhado pela direção escolar, pois através desses caminhos torna-se mais rápida a rematrícula dos pequenos. Ao final, esse aluno já estará com a vaga garantida. A expectativa é que cerca de 16 mil crianças sejam matriculadas para o próximo ano letivo.

Segundo o gerente de Matrícula e Documentação Escolar da SME, Junior Cesar Dias de Jesus, os números de interessados na matrícula estão dentro do esperado. “Até o momento, 9.202 cadastros foram efetivados e o que tem nos surpreendido é o fato da baixa procura por aqueles que tiveram alguma dificuldade para acessar ou preencher os dados no sistema on-line. Alguns nos procuram por ter cometido algum erro na hora do preenchimento, mas está bem tranquilo. Esperamos adotar esse sistema nos próximos anos também, se tudo ocorrer bem”, explicou.

Ajuda

Os pais e responsáveis que não tiveram acesso à internet ou ao computador, smartphone ou tablet ou que tenham alguma dificuldade no momento do preenchimento das informações podem buscar ajuda em uma das unidades de ensino da rede municipal. A lista completa com os endereços e telefones de contato das escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) está disponível na internet, pelo site da Prefeitura de Londrina (clique aqui para ver a lista completa).

Para ter ajuda é preciso agendar um horário, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O agendamento é necessário para garantir que não haja filas e sigam as medidas de prevenção ao novo coronavírus. Para facilitar o acesso, o setor de Matrícula e Documentação Escolar disponibiliza os telefones (43) 3375-0235, 3375-0236, 3375-0237, 3375-0102 ou ainda 3375-0242 para ajudar a população.

Documentos necessários

As informações declaradas no ato da inscrição da Chamada Pública devem ser comprovadas mediante a apresentação dos documentos originais e as cópias. Não havendo comprovação dos dados informados, a matrícula não será finalizada na unidade. Para fazer o cadastro é preciso informar no formulário os seguintes dados:

• Número de inscrição da Certidão de Nascimento ou número de inscrição do Registro Nacional Migratório (para estrangeiros)

• Número de inscrição da fatura da Copel em nome do responsável

• Número de inscrição da fatura da Sanepar em nome do responsável

• CPF do responsável

Vagas remanescentes

A Secretaria Municipal de Educação lembra que aqueles que não responderem ao chamamento público escolar no período de 10 de setembro a 10 de outubro, concorrerão as vagas que sobrarem para o ano letivo de 2021. A Chamada Pública Escolar é um período de procedimento obrigatório, que considera o cadastro por georreferenciamento, para todos os alunos que irão frequentar a rede pública municipal em 2021. A consulta à Carta Matrícula deverá ser realizada pelo mesmo link na página da Prefeitura. Ela estará disponível no período de 09 a 13 de novembro de 2020.

Da mesma maneira, os novos alunos, que farão o primeiro ingresso na vida escolar pública municipal, deverão acessar o link informado e declarar as informações solicitadas para concluir a inscrição no processo e, desta forma, se inscreverem na chamada pública. Para a efetivação da matrícula daqueles que optarem pelo georreferenciamento, os pais e responsáveis deverão comparecer na unidade indicada no período de 16/11 a 30/11, para a apresentação dos documentos necessários (originais e cópias), mediante agendamento eletrônico prévio, seguindo as orientações contidas na carta matrícula.

Os cadastros para os interessados em vagas na Educação Infantil, que contempla crianças de zero a 3 anos de idade seguem sendo realizados, a qualquer tempo, através de atendimento presencial na Central de Vagas. Para isso, também é preciso agendar um horário de atendimento, evitando filas e aglomerações. Para falar com a Central de Vagas basta telefonar para 3375-022 ou 3375-0282 ou ainda acessar o site da central

NCPML