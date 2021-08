Londrina: Prefeitura abre teste seletivo para a contratação temporária de 134 professores

Serão contratados 124 docentes da educação básica e 10 professores de educação básica na docência de educação física; profissionais terão carga semanal de 30 horas e remuneração mensal de R$ 4.168,42

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), publica edital do teste seletivo no 106/2021, destinado à contratação temporária de 134 profissionais para a Secretaria Municipal de Educação (SME). Ao todo, serão contratados 124 docentes da educação básica e 10 professores de educação básica na docência de educação física. O edital também inclui duas vagas para preparadores de cadáveres, que exercerão suas funções na Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf). Todos os contratos terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período. O edital completo esta disponível no Jornal Oficial do Município.

Para os profissionais da educação, a carga horária será de 30 horas semanais, com remuneração de R$ 4.168,42, sendo requeridos diplomas de licenciatura ou licenciatura em educação física, a depender do cargo. Já os trabalhadores da Acesf terão jornada semanal de 30 horas, podendo seguir escalas de 12 por 36 horas. Esses profissionais receberão remuneração de R$ 2.415,63, devendo possuir o ensino fundamental completo.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, as contratações realizadas pela pasta têm o objetivo de substituir professores que se aposentaram ou entraram em licença-maternidade, entre outras situações. “O último teste seletivo foi realizado em 2019, e esse é um processo de substituição natural, que acontece, em média, a cada dois anos. Para o ano que vem, estamos analisando a possibilidade de realizar um concurso público para a contratação de professores efetivos”, disse.

Quem desejar se inscrever para o teste seletivo poderá fazê-lo das 17h de quinta-feira (19) até as 17h do dia 2 de setembro, por meio deste link. Será cobrada taxa de inscrição, no valor de R$ 60,00 para os cargos de professor e professor de educação física; e R$ 38,00 para preparador de cadáveres. Poderão requerer isenção da taxa de inscrição os servidores municipais; os desempregados; os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico; e os eleitores convocados pela Justiça Eleitoral que tenham prestado serviço por, no mínimo, dois eventos eleitorais. Para isso, o interessado deverá fazer sua inscrição, imprimir o boleto bancário sem efetuar o pagamento e preencher o formulário disponível no Anexo IV do edital.

O documento deverá ser enviado, até as 17h do dia 24 de agosto, para o endereço de e-mail tss.londrina@londrina.pr.gov.br, indicando no campo assunto a expressão “Isenção”, acrescida da categoria em que o candidato se enquadra (“Servidor municipal”, “Desempregados”, “Cadastro Único” ou “Prestador de Serviço Eleitoral”). No dia 25 de agosto, será publicado o edital com a relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos, sendo que os candidatos que discordarem do resultado poderão protocolar recurso até as 17h de 27 de agosto. Os resultados das análises dos recursos serão divulgados no dia 30, e os candidatos cujos recursos forem indeferidos poderão pagar a taxa de inscrição até 3 de setembro.

Reserva de vagas

Haverá reserva de vagas para candidatos afro-brasileiros, na proporção de 10% por cargo. Os candidatos que se autodeclararem afro-brasileiros, no ato da inscrição, deverão participar de procedimento de confirmação de sua autodeclaração junto à Comissão de Acompanhamento do Ingresso de Afro-Brasileiros. A publicação do edital de convocação dos candidatos para a entrevista de confirmação está prevista para 20 de setembro, sendo que os procedimentos deverão ser realizados entre os dias 25 e 26 do mesmo mês. A divulgação do resultado das entrevistas está prevista para 27 de setembro, e os candidatos que discordarem terão dois dias para protocolar recursos.

Para as pessoas com deficiência, serão reservadas 5% das vagas. Os candidatos inscritos nessa categoria deverão entregar laudo médico confirmando sua condição, entre 20 e 21 de setembro, das 12h às 18h, na sede da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (Avenida Duque de Caxias, nº 635 – 2º andar). O resultado da análise dos documentos está previsto para ser divulgado no dia 27 de setembro. Os candidatos que não tiverem sua reserva convalidada terão prazo de dois dias para apresentar recursos.

Processo de seleção

A seleção dos candidatos será feita através da aplicação de provas objetivas, de forma classificatória e eliminatória, e análise de títulos, exclusivamente para fins classificatórios. Os títulos, correspondentes às experiências profissionais dos últimos cinco anos, deverão ser informados nos campos apropriados durante o procedimento da inscrição, sendo exigidos comprovantes no ato da convocação do candidato.

Realizadas presencialmente, na data prevista de 19 de setembro, a partir das 13h, as provas consistirão em 60 questões objetivas para os cargos da Educação e 50 questões objetivas para a função de preparador de cadáveres. Os candidatos poderão escolher, por meio do Portal do Candidato, o local em que realizarão as provas, dentre as opções divulgadas na data provável de 8 de setembro.

A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Bellusci, explicou que, durante a aplicação das provas, todas as medidas de prevenção à transmissão do novo coronavírus serão seguidas. “Mapeamos todas as escolas da rede municipal para garantir que o concurso seja conduzido em ambientes controlados, com 10 pessoas por sala, mantendo o distanciamento social. Todos os candidatos deverão usar máscaras de proteção, e os locais disponibilizarão álcool em gel para a higienização das mãos”, disse.

Ainda segundo Bellusci, a opção pela seleção por provas objetivas se deu por essa ser uma forma mais criteriosa e ágil de se medir o conhecimento dos candidatos.

Os gabaritos preliminares das provas serão divulgados no dia 20, a partir das 17h, no Portal da Prefeitura. A partir de então, os candidatos terão dois dias para entrar com recursos contra o gabarito. Os editais contendo a classificação dos candidatos, notas finais e gabarito definitivo deverão ser divulgados no dia 27 de setembro, também com prazo de dois dias para recursos. Na data prevista de 1º de outubro, serão publicados os editais contendo a homologação da classificação final. Nessa ocasião, também serão feitas as primeiras convocações entre os candidatos aprovados.

