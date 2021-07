Londrina: Prefeitura anuncia retorno das aulas presenciais na rede municipal em 2 de agosto

Retomada das aulas nas unidades escolares seguirá cronograma com rodízio de turmas, com metade dos alunos no presencial e demais no remoto

As aulas presenciais da rede municipal de Educação de Londrina retornam na próxima segunda-feira (2), de forma escalonada e com modelo híbrido. O anúncio foi feito na segunda-feira (26) durante entrevista coletiva concedida pelo prefeito Marcelo Belinati, acompanhado dos secretários municipais de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, e de Saúde, Felippe Machado.

Na coletiva, foi apresentado o cronograma de aulas presenciais, que irá atender 50% de cada turma a cada semana. Enquanto metade da turma assiste a aula em formato presencial, durante uma semana, os demais continuarão no ensino remoto. E na semana posterior, com o revezamento, as turmas trocam de modalidade.

Iniciam a programação os alunos do 4° e 5° ano (9 a 11 anos) e da EJA (acima de 15 anos), a partir de 2 de agosto. Catorze dias depois, em 16 de agosto, somam-se a eles as turmas de 2° e 3° ano (7 a 9 anos). Turmas de P4 e 1° ano (4 a 7 anos) entram no escalonamento no dia 23 de agosto.

Ontem (27), as unidades escolares iniciaram a entrega dos materiais pedagógicos, que os alunos utilizarão nas aulas remotas. E para turmas do 4° e 5° ano mais EJA, também será enviado o calendário de aulas presenciais. Na quinta-feira (29), todos os alunos retornam as aulas no sistema remoto e o atendimento pedagógico com até seis alunos em cada sala de aula.

Para o retorno presencial da Educação Infantil, que atua em período integral com bebês e crianças de zero a três anos, metade dos alunos de cada turma irá em um dos turnos, matutino e vespertino. Dessa forma, diariamente, 100% das turmas de Educação Infantil serão atendidas no ensino presencial a partir de 30 de agosto.

No total, são pouco mais de 46 mil alunos que retornarão para as unidades escolares. Caberá aos pais e responsáveis optar por manter os estudantes em formato remoto, já que as aulas presenciais não serão obrigatórias, ou optar pelo modelo híbrido, com aulas presenciais e remotas.

O prefeito Marcelo Belinati destacou que desde setembro de 2020, a Secretaria Municipal de Educação preparou os professores e demais profissionais para esse retorno. No entanto, somente agora o cenário da pandemia está favorável para aulas presenciais.

“Isso foi muito analisado pelas nossas equipes técnicas de Saúde e de Educação, que construiu um plano de retorno. E agora chegou o momento, em que a pandemia nos permite voltar com segurança. É um momento muito especial, e estaremos acompanhando dia a dia, com o objetivo de recuperar o que foi perdido em termos educacionais, mas, acima de tudo, proteger e preservar a saúde e a vida de toda comunidade escolar”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, reforçou que os indicadores da pandemia do novo coronavírus se mantêm em queda na cidade, viabilizando a decisão. “Foram elaborados os protocolos com perfis individuais para cada escola, e faremos um monitoramento diário dos indicadores. Além disso, a vacinação contra Covid-19 avança cada vez mais, e já atende avós, pais e a comunidade escolar. Isso tudo nos permitiu um retorno com segurança”, disse.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, cada unidade escolar elaborou um Plano de Biossegurança próprio, contendo diretrizes gerais e personalizadas. Este material poderá ser acessado pela população em geral no Portal da Prefeitura, na página “Educação em Tempos de Covid-19”, link bit.ly/PMLEducacao .

E para orientar os estudantes sobre a prevenção ao coronavírus, foi desenvolvido um material educativo com cartazes, vídeos e cartilhas, que serão fixados nas escolas e repassados nos grupos on-line.

Em relação a merenda escolar, está sendo aplicado um protocolo que permite o atendimento individual de cada estudante, sem aglomerações. Também foi suspenso o compartilhamento de materiais, inclusive nas aulas de Educação Física, que não vão incluir esportes coletivos.

Na chegada dos alunos, haverá triagem com aferição de temperatura, e em todas as unidades foi ampliada a disponibilidade de materiais de higiene, como álcool em gel.

“Ao todo, são 2.200 turmas distribuídas em 87 prédios. E precisamos que os pais e famílias ouçam suas escolas, pois cada uma tem suas particularidades. É algo que vai exigir um esforço muito grande, de todos, por ser tão diferente. Mas temos muita esperança, estamos com saudade dos nossos alunos e, principalmente, muito felizes por chegar a este momento tão aguardado”, contou a secretária municipal de Educação.

Quanto aos estudantes que estiverem defasados no conteúdo pedagógico, estes serão priorizados com reforço escolar e acompanhamento presencial. “Fizemos um diagnóstico, que identifica o que cada aluno precisa ter aprendido, e vamos acompanhar com mais enfoque os que estiverem com dificuldades. Temos tudo isso mapeado e vamos investir em reforço”, disse a secretária.

Maria Tereza complementou que o planejamento é flexível e sujeito a mudanças, principalmente caso ocorra contaminação de algum aluno ou professor. “Temos um canal exclusivo com a Saúde para monitorar casos positivos que podem vir a acontecer. Iremos acompanhar essas pessoas, os que tiveram contato, e aplicar o protocolo mais adequado à situação, respeitando sempre a vida e saúde de cada pessoa”, detalhou.