Londrina: Rede Municipal de Ensino entra em recesso a partir de hoje (9)

As atividades nas Unidades Escolares retornam no dia 27 de julho para mais de 46 mil estudantes; antes, professores e gestores terão práticas pedagógicas para definir as ações do segundo semestre

Encerra nesta sexta-feira (9) o primeiro semestre do calendário escolar da rede municipal de Londrina. A partir dessa data, 46.337 alunos matriculados nas escolas e Centros de Educação Infantil municipais entrarão em recesso, assim como os 4.435 professores e demais profissionais da rede municipal de Educação. O recesso seguirá de 12 a 23 de julho, e as aulas retornam na terça-feira (27).

O recesso anual é um período importante para que alunos e professores recuperem as energias e iniciem o segundo semestre com motivação. Também é aproveitado para higienização das unidades escolares, reposição de materiais e gêneros alimentícios utilizados pelas Unidades Escolares da Rede Municipal. Estas ações estão previstas para ocorrer a partir do dia 19 de julho.

Segundo a assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (SME), Mariângela Bianchini, no dia 26 de julho, os professores e demais profissionais da equipe gestora escolar vão participar das práticas pedagógicas. “São reuniões para definirmos os encaminhamentos referentes ao segundo semestre do ano letivo”, explicou.

Nos dias 27 e 28 de julho, terça e quarta-feira, ocorrerá a entrega dos Planos de Estudos Dirigidos (PEDs), material que reúne conteúdo escolar e atividades.

A rede municipal de ensino em Londrina conta com 88 escolas e 33 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), situados na zona rural e urbana. Os Centros de Educação Infantil (CEIs) conveniados poderão seguir calendário próprio.

NCPML