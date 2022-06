Londrina sedia 1º congresso internacional na área de educação em 1º e 2 de julho

O evento Educare contará com palestras e atividades ministradas por diversos profissionais nacionais e internacionais de destaque; iniciativa conta com apoio da Prefeitura

Entre os dias 1º e 2 de julho, Londrina sediará o Educare – 1º Congresso Internacional de Educação de Londrina, evento voltado a diversos segmentos da comunidade escolar, incluindo professores, gestores, pedagogos, pais, responsáveis e alunos. Promovida pela Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a iniciativa terá o tema “Os Desafios da Autonomia e Inovação nos Processos de Aprendizagem. O evento tem apoio da Prefeitura de Londrina, e o prefeito Marcelo Belinati recebeu a diretora de Educação da Acil e organizadora do Educare, Márcia Kobayashi, na última semana, em reunião que também contou com o superintendente da entidade, Rodrigo Geara.

Realizado em formato híbrido, o congresso oferece a opção pela participação presencial ou on-line, e a programação inclui diversas palestras, dinâmicas e atividades práticas, ministradas por especialistas nacionais e internacionais de destaque na área da educação. As informações completas sobre o evento, incluindo os diferentes preços e modalidades de inscrição, estão disponíveis no site https://educareacil.com.br/.

A diretora de Educação da Acil, Marcia Kobayashi, explicou que a educação é uma área prioritária para a entidade, que decidiu organizar o Educare com o intuito de contribuir para o desenvolvimento de setor e, consequentemente, de Londrina. Kobayashi salientou, também, que um dos principais destaques do congresso é a participação de alunos nas atividades. “Em parceria com o Sebrae, estamos desenvolvendo o projeto Level Up, que abrange atividades formativas nas áreas de empreendedorismo, inovação e startups para estudantes de ensino médio de diferentes escolas de Londrina. Cada escola que integra o projeto fará uma seleção e escolherá um grupo de alunos que representará a instituição no Educare. Essas equipes vão participar de um hackathon, em que o objetivo é apresentar as melhores soluções para os desafios relativos ao processo de aprendizagem. Ou seja, é uma ação inovadora, na qual os alunos poderão falar sobre suas dificuldades e apresentar projetos para resolvê-las”, disse.

Ainda segundo a diretora de Educação da Acil, o evento contará com profissionais de renome na área, e a programação presencial inclui um dia inteiro de imersão, que será promovido na Chácara Graciosa, no sábado, 2 de julho. “Entre os palestrantes do Educare, estão os professores Eric Mazur, da Universidade de Harvard, e Heewon Lee, do Massachusetts Institute of Technology (MIT); a economista e diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, Cláudia Costin; o psicanalista e filósofo Igor Capelatto; e o CEO da Upper, Flávio Tavares. Além disso, o evento também terá nove Trilhas da Educação, que são atividades práticas que abordam diferentes temas nas áreas de criatividade, inovação e tecnologia em educação”, citou.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, afirmou que a realização de um congresso internacional desse porte na área de educação é muito positiva para Londrina, e destacou que o evento tratará de temais atuais e relevantes. “A pandemia mostrou, de forma clara e inegável, o impacto e a influência crescente que as novas tecnologias vêm tendo no campo da educação. Por isso, é essencial discutir as melhores formas de utilizar essas tecnologias e soluções em prol do desenvolvimento dos alunos, e o congresso trará diversos nomes de referência que compartilharão seus conhecimentos em um evento de ponta, que é pioneiro em Londrina”, frisou.