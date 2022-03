Londrina terá Programa Espaço 4.0 da Secretaria Nacional da Juventude

Iniciativa vai oportunizar cursos de competências em tecnologias para 120 jovens de 15 a 29 anos, na primeira etapa; laboratório estará instalado na Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico, a partir de segunda-feira (21)

A partir da próxima semana, o município de Londrina irá contar com o Programa Espaço 4.0, da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), por meio de um convênio com a Secretaria Municipal de Educação. O laboratório do programa – que promove um ambiente criativo de inovação e prepara os jovens para o futuro do trabalho – será instalado na Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico. A inauguração acontecerá na próxima segunda-feira (21), às 9h, em solenidade na sede da unidade, na Avenida Máximo Perez Garcia 540, Jardim São Vicente Palotti.

As unidades do Espaço 4.0 são modernos laboratórios de tecnologia e de produção criativa, disponibilizado por meio de um contêiner adaptado, conforme padrão arquitetônico estabelecido pela SNJ. Em Londrina, a unidade possui estrutura climatizada, com uma mini copa com bebedouro, micro-ondas, banheiro, espaço equipado para realização de cursos com oito alunos por turma, contendo um grande aparelho de televisor para apresentação das aulas, quatro impressoras 3D, quadros de ferramentas e de avisos e computadores.

Na Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico, unidade vai atender jovens de 15 a 29 anos da comunidade local, ou seja, do Jardim São Vicente Palotti e dos bairros adjacentes, na região leste. O espaço também poderá ser utilizado pelos estudantes da escola. O Município elaborará e ministrará curso de desenvolvimento de competências em tecnologias, direcionado aos jovens e adolescentes, priorizando os alunos com Cadastro Único para Programas Sociais ou (CadÚnico).

Por meio do Programa 4.0, serão realizados quatro cursos de capacitação, previstos para acontecer no segundo semestre. São eles: Manutenção de Equipamentos de Informática; Modelagem e Impressão 3D; Empreendedorismo digital; Robótica Educacional. Eles serão disponibilizados nos períodos da manhã, tarde e noite, e atenderão um total de 120 jovens, na primeira etapa.

Serão utilizadas as metodologias: Steam (software de gestão de direitos digitais), ativas e orientada a projetos, propiciando vivência no contêiner e no espaço maker, construir o ambiente FAB LAB (espaços de “mão na massa”), com instalações e manuseio de máquinas CNC e impressora 3D, organizar atividades de “mão na massa”, das ferramentas e dos kits de eletricidade e robótica.

O convênio do município com a SNJ foi firmado em dezembro de 2019, mas será concretizado agora por conta da pandemia, já que os cursos são presenciais. O valor é de R$ 300.000,00, recurso do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Secretaria Nacional da Juventude, com contrapartida do Município de R$ 3.030,30. O convênio foi viabilizado pelo deputado federal Filipe Barros.

Mais sobre o programa

O Espaço 4.0 visa promover um ambiente criativo de inovação e estimular o aprendizado dos jovens com os aparatos de modelo educacional: mesas, cadeiras, iluminação, climatização e equipamentos necessários para iniciar a imersão nas novas tecnologias da indústria 4.0.

O Espaço 4.0 fomenta o acesso de jovens de 15 a 29 anos a novos recursos tecnológicos da Indústria 4.0, proporcionando-lhes oportunidade de capacitação técnica, ampliação de habilidades e competências técnicas, bem como o engajamento para o mundo do trabalho.

