Londrinense representará o Brasil na Olimpíada Internacional de Linguística na Coréia do Sul

Gustavo Palote, egresso do curso Técnico em Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio do IFPR – Campus Londrina, foi selecionado para participar da Olimpíada Internacional de Linguística (IOL), evento que acontecerá no mês de julho, na Coréia do Sul.

Por seu desempenho na Olimpíada Brasileira de Linguística (OBL) 2018, Gustavo foi um dos classificados para participar da Escola de Linguística de Outono (ELO), em São Carlos-SP. A partir da ELO, oito estudantes foram selecionados para representar o Brasil na etapa internacional, dentre os quais está Gustavo.

Para viabilizar sua ida à Olimpíada, o estudante está em busca de apoio financeiro para custear as despesas com inscrição, estadia e passagens aéreas.

Gustavo concluiu o Ensino Médio na Instituição em 2018. Hoje, com 18 anos de idade, acumula uma extensa lista de medalhas e menções honrosas ao longo dos últimos anos. Confira!

Olimpíada Brasileira De Matemática (OBMEP):

2012: Menção Honrosa

2014: Medalha De Bronze

2015: Menção Honrosa

2016: Medalha De Ouro

2017: Medalha De Ouro

2018: Medalha De Ouro

Olimpíada Internacional Canguru De Matemática:

2017: Medalha De Ouro

2018: Medalha De Ouro

Olimpíada Internacional De Matemática Sem Fronteiras (Oimsf)

2017: Prata (Estadual E Nacional)

Olimpíada Brasileira De Física (Obfep):

2017: Medalha De Prata

2018: Medalha De Bronze

Regional Do Paraná (Física):

2017: Medalha De Ouro

2018: Medalha De Ouro

Olimpíada Brasileira De Geografia (Obg):

2016: Medalha De Prata

2018: Medalha De Bronze (Equipe)

Olimpíada Brasileira De Química (Obq)

2018: Menção Honrosa

Olimpíada Brasileira De Astronomia (Oba):

2018: Medalha De Prata

Olimpíada Brasileira De Linguística (Obl):

2016: Insígnia De Papel (Prêmio Máximo)

2017: Insígnia De Papel (Prêmio Máximo)

2018: Insígnia De Papel (Prêmio Máximo)

Olimpíada Internacional De Linguística (Oil):

2017 (Irlanda): Menção Honrosa

2018 (República Tcheca): Medalhas De Bronze (Individual E Equipe)