Mais de 1.500 crianças participam de acampamento on-line nas férias

A vida estudantil precisou ser adaptada por causa da pandemia da Covid-19 e a continuidade das aulas foi possível com a tecnologia das plataformas de vídeo. Essa tem sido a rotina dos estudantes desde março. Porém, no mês de julho, os alunos saíram de férias. Uma pausa diferente, limitada por causa das circunstâncias. Com as viagens restritas e o enfraquecimento da economia, a maioria das crianças ficou em casa nesse período.

A fim de entreter os alunos e motivá-los para o retorno às aulas, os professores da Rede Adventista organizaram o Acampadentro, nome dado para um acampamento dentro de casa. O programa terá atividades interdisciplinares com Português, Ciências, Educação Física, Música e Inglês. Haverá interação, brincadeiras, músicas e exercícios de criação.

O acampamento virtual será no dia 21 de julho, terça-feira, às 15 horas. A ideia é que cerca de 1.500 crianças do 2º ao 5º Ano acampem em casa e assistam ao programa que será transmitido para elas. O encontro envolverá os alunos de cinco unidades da rede no norte do Paraná: Maringá (2), Londrina, Cianorte e Apucarana.

Gustavo Cidral/Asimp