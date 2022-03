Mais de mil crianças e adolescentes no Paraná são beneficiados pela LBV com kits pedagógicos

Estudantes de Londrina foram contemplados e receberam material escolar para ser utilizado durante ano letivo

A alta nos preços do material escolar fez com que muitas crianças iniciassem o ano letivo sem os itens básicos para os estudos, pois para muitas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e sofrem com o desemprego e a falta de renda, a prioridade para elas écolocar o alimento à mesa.

Por acreditar no poder transformador da Educação, a Legião da Boa Vontade promove há décadas, a sua tradicional campanha LBV – Educação: Futuro Presente!, por meio da qual, entrega kits pedagógicos em todo o paísa fim de contribuir economicamente com as famílias que não possuem recursos para a compra do material escolar e motivar meninas e meninosa continuarem os estudos.

No Estado do Paraná, mais de mil crianças e adolescentes foram beneficiados pela iniciativa da LBV.Para essa garotada, o kit é um incentivo para frequentar as aulas e, para as famílias, um alívio no orçamento doméstico.

“É muito gratificante para um pai, para uma mãe, poder contar com a ajuda que vem da LBV”; “Eu não tenho nem palavras para identificar o que eu estou sentindo nesse momento. A ajuda chega no momento certo, em que mais estamos precisando”; e “Qual criança não gosta de receber um kit escolar? Poder iniciar as aulas com um material novinho. É um sonho!”, são alguns dos agradecimentos dasmuitas famíliasbeneficiadas pela campanha LBV – Educação: Futuro no Presente!, que na ocasião, também receberamcestas de alimentos não perecíveis para amenizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19.

Todo esse trabalho solidário é realizado graças a doações. Para ajudar, basta acessar o sitewww.lbv.org.br ou fazer uma transferência pela chave pix@lbv.org.br. Todas as ações podem ser conferidas no endereço @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.

Asimp/LBV