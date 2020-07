MEC viabilizou quase 170 mil vagas de Formação Profissional a distância

Balanço do primeiro semestre aponta crescimento de 514,4% no número de cursos com essas características, em relação ao total fomentado em 2019

No primeiro semestre do ano, foram criadas 169,7 mil novas vagas de formação profissional em cursos a distância, fomentados pelo Programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação (MEC). O número é 514,4% superior ao total de vagas com a mesma característica, criadas durante todo o ano de 2019, e resulta de um esforço de priorizar oportunidades de capacitação gratuitas e totalmente a distância.

Segundo o Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Ariosto Culau, o objetivo da iniciativa é formar profissionais, ainda durante o período de restrição de mobilidade decorrente da pandemia e, dessa forma, contribuir na retomada da economia, posterior a esta fase. Para isso, a maioria dos cursos viabilizados já começou e está em execução pelas instituições de ensino parceiras, que são responsáveis pela oferta dos cursos.

Do total de vagas, 142,1 mil resultam de parcerias com institutos federais e outras instituições de ensino da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Nesse segmento, foram investidos R$ 54,6 milhões.

Houve ainda a criação de vagas a partir de acordos com instituições públicas estaduais e municipais. Para isso, foram utilizados recursos de exercícios anteriores. A partir do Programa Novos Caminhos, foi possível destiná-los para a oferta das novas vagas. No total, já foram disponibilizados cerca de R$ 20 milhões, que viabilizaram 27,5 mil vagas.

Mais oportunidades

A oferta de vagas de educação a distância para qualificação profissional teve grande adesão e, por isso, deve prosseguir durante o segundo semestre. “As instituições parceiras relataram que houve muita procura pela população e, em vários casos, o número de inscritos superou, e muito, o número de vagas disponíveis”, explicou o secretário. O MEC está firmando novos acordos com instituições da Rede Federal para oferecer mais vagas e atender mais interessados.

A expectativa é de que as instituições abram novos processos de seleção entre os dias 15 e 27 de julho, para início das aulas em agosto. A relação de novos cursos e vagas abertas serão divulgadas no portal do Programa Novos Caminhos.

Asimp/MEC