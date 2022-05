Mês do trabalho terá cursos gratuitos do Senai Paraná em diversas cidades

Instituição abrirá mais de 750 vagas para Aperfeiçoamento Profissional em 11 unidades nas regiões Leste, Norte e Sudoeste do estado, todos voltados para o mercado da Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC)

O Senai Paraná divulgou a relação de cursos gratuitos de Aperfeiçoamento Profissional que serão ofertados ao longo do mês de maio, voltados àqueles interessados em ingressar no setor da Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC). Ao todo, serão disponibilizadas 756 vagas em sete diferentes cursos, todos na modalidade presencial conectado, com aulas ao vivo na plataforma Microsoft Teams, para que qualquer pessoa no Estado possa participar.

As aulas serão ministradas em 11 diferentes unidades do Senai Paraná nas cidades de Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Paranaguá, Rio Negro, São Mateus do Sul, União da Vitória, Londrina, Cascavel e Maringá.

Os cursos ofertados são: Fundamentos da Cibersegurança; Avaliação e Experiência do Usuário; Experiência do Cliente; Técnicas de Desenvolvimento para .NET; Fundamentos do C++; além dos coringas Pacote Office e Aperfeiçoamento em Informática.

Muitas das turmas iniciam ainda no mês de maio, com aulas no período matutino, das 8h às 12h; período vespertino, das 13h30 às 17h30; e período noturno, das 19h às 23h.

Todas as informações, como pré-requisitos, quantidade de vagas para cada um dos cursos, conteúdo formativo, unidade sede que fará a transmissão ao vivo da aula por meio da plataforma Microsoft Teams, e objetivos específicos podem ser verificados no site sistemafiep.org.br/gratuidade.

A entrega visa atender a necessidade de formação de base para novos profissionais interessados em ingressar no mercado de TI que, até 2024, deve demandar cerca de 421 mil novos colaboradores, segundo dados da Brasscom – Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais. Além da necessidade de mão de obra capacitada para áreas como Internet das Coisas (IoT), segurança, Big Data e Inteligência Artificial, o estudo demonstra que a demanda por profissionais administrativos nesse setor também crescerá 19%.

Asimp/Fiep